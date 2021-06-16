2021 fındık yevmiyesi ne kadar? 2021 fındık toplama ücretleri kaç tl oldu? İllere fındık işçilerinin günlük fiyatları

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte fındık toplama ücretleri, fındık yevmiyeleri de merak edildi. Peki, 2021 yılı için fındık toplama fiyatları açıklandı mı? Bu yıl fındık yevmiyeleri ne kadar olacak? Bu yıl meci fiyatları kaç tl olacak? Valilik 2021 yılı için fındık toplama işçi fiyatlarını açıkladı mı?

Düzce, Ordu, Giresun, Sakarya, Samsun, Trabzon, Zonguldak vb. illerimizde her yıl fındık çalışanları için Valilik tarafından yevmiye fiyatları belirleniyor. Bu yıl henüz Valilik tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat geçen senenin yevmiye fiyatlarına göre bu yıl bazı tahminler yapılıyor. Peki, 2021 fındık yevmiyesi ne kadar? 2021 fındık toplama ücretleri kaç lira oldu? Detayları paylaşalım...

2020 FINDIK YEVMİYE FİYATLARI NE KADARDI?

Giresun'da 2020 fındık yevmiye ücreti:

Geçtiğimiz yıl Giresun'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesi asgari 100 lira olarak belirlenmişti.

Giresun Valiliği'nce 2020 yılı fındık hasadının yaklaşması nedeniyle fındık toplama işlerinde çalışacak tarım işçilerine ödenecek ücretlerin tespiti amacıyla komisyon oluşturuldu. Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında toplanan komisyon, fındık toplama işinde çalışabilme kriterlerine uygun işçilere, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yemek işverene ait ise günlük 100 lira, yemeğin işçilere ait olması durumunda ise 110 lira yevmiye ödenmesini kararlaştırdı.

Patozun saati kaç tl:

Fındık ayıklama işinde kullanılan patoz makinesinin saat ücreti ise 230 lira olarak belirlenirken, fındıkların taşınması işinde çalışacak çuvalcılara yemek işverene aitse günlük 120 lira, yemek işçiye aitse 130 lira, aşçılara da 110 lira ödenmesine karar verildi.

Buna ek olarak çocuk işçi çalıştıranlara da 2 bin 809 lira para cezası uygulanacak.

Düzce'de 2020 fındık yevmiye ücreti:

Düzce Valiliği, bu yıl bölgeye fındık toplamak için gelen işçilerin yevmiyesini günlük brüt asgari ücretin altında olmayacak şekilde belirledi.

Valilikten yapılan açıklamada, Mevsimlik Gezici Tarım İşçisi İzleme Kurulunca düzenlenen toplantıda, mevsimlik işçilerin ulaşım, barınma ve sağlık gibi ihtiyaçlarına ilişkin bazı kararlar alındığı belirtildi.

Kovid-19 tedbirlerinin üst seviyede tutulacağı aktarılan açıklamada, mevsimlik tarım işçilerinin alacakları ücretin günlük brüt asgari ücretin (98 lira) altında olmayacak şekilde belirlendiği vurgulandı.

Fındık toplamak için kente gelen mevsimlik işçilerin, konaklama ihtiyaçlarının işveren tarafından karşılanacağı bildirilen açıklamada, tarım işlerinde çalışacak işçilere cinsiyet ayrımı yapılmaksızın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2020 yılı için belirlenen günlük brüt asgari ücretin altında ücret verilmemesine karar verildiği kaydedildi.

2021 FINDIK YEVMİYE FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

2021 yılı için henüz Valilik'ten fındık yevmiye ücretleri açıklanmadı. Fakat genellikle her yıl ortalama 10-20 tl zam geliyor. Buna göre geçtiğimiz yıl çoğu şehrimizde fındık yevmiye fiyatı 100 tl olmuştu. Buna göre bu yıl da bazı şehirlerde yevmiye fiyatlarının 120 tl olması bekleniyor.

2021 FINDIK FİYATLARI KAÇ TL?

2021 yılı için güncel fındık kilo fiyatları aşağıdaki gibidir. Fındık en düşük ve en yüksek fiyatları aşağıda verilmiştir:

AKÇAKOCA : 20,75 TL: 22,80 TL

ÇARŞAMBA : 21,50 TL: 23,00 TL

DÜZCE : 20,75 TL: 22,80 TL

FATSA : 22,00 TL: 23,00 TL

GİRESUN : 23,00 TL: 26,85 TL

KOCAELİ : 20,25 TL: 20,25 TL

ORDU : 21,50 TL: 23,50 TL

SAKARYA : 20,25 TL: 23,25 TL

SAMSUN : 21,00 TL: 22,50 TL

TRABZON : 21,75 TL: 23,25 TL

TERME : 21,50 TL: 23,25 TL

ÜNYE : 21,50 TL: 23,50 TL

ZONGULDAK : 20,25 TL: 23,00 TL