2021 EFT kaçta bitiyor? Bütün bankaların EFT saati kaçta bitiyor? Hafta sonu EFT var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve mesai saatleri dolayısıyla hafta sonu bankalar kapalı olacak. Havale ve EFT yapmak isteyen vatandaşlar EFT kaçta bitiyor? Bütün bankaların EFT saati kaçta bitiyor? Hafta sonu EFT var mı? sorularını merak ediyor. Son yapılan açıklamalarda bankaların EFT saatleri güncellenmişti. İşte, 2021 bankaların EFT saatleri!

EFT KAÇTA BİTİYOR? BANKALARIN EFT SAATLERİ!

Farklı bankalara ait hesaplar arasında yapılan para transferi yani EFT, havale işlemi gibi internet veya cep şube üzerinden günün her saati yapılamaz. Her bankanın kendi içinde belirlediği farklı EFT saatleri olmakla birlikte, bu işlemler genellikle sabah 08:00 ile akşam 17:30 arasında olmaktadır. İşte bazı bankaların EFT saatleri...

İşte bankaların güncel EFT saatleri: