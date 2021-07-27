2021'de takviye gıda reklamlarında yüzde 136'lık artış yaşandı

2020 ve 2021'in ilk 6 ayında televizyonda yayına giren yeni reklamları inceleyen Medya Takip Merkezi (MTM) araştırma sonucuna göre takviye gıda reklamları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 136 arttı.

2020 ve 2021'in ilk 6 ayında televizyonda yayına giren yeni reklamları inceleyen Medya Takip Merkezi (MTM) araştırma sonucuna göre takviye gıda reklamları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 136 arttı.

Pandemi kısıtlamalarıyla kapalı alanlarda geçirilen sürenin uzaması, takviye gıdaya olan talep ve TV izlenme oranlarındaki artış, takviye gıda reklamlarında patlama yaşanmasına neden oldu. Yaklaşık 90 kanal üzerinden 2020 ve 2021'in ilk yarısında TV'de yayına giren yeni reklamların sektörel dağılımı incelendi. Buna göre e-ticaret ve market alanındaki hareketlenme ile bir önceki yılın aynı dönemine oranla 2021'in ilk 6 aylık döneminde takviye gıda reklamlarında yüzde 136, diğer sektörlerin de dahil olduğu TV reklam filmi sayısında ise toplamda yüzde 33'lük bir artış kaydedildi.

E-TİCARET REKLAM SAYISINDA YÜZDE 111'LİK ARTIŞ YAŞANDI

Kovid-19'dan korunmak için uzmanlardan 'bağışıklığın güçlendirilmesi' yönünde gelen uyarılar sonrası ortaya çıkan talebi gören ilaç şirketleri, geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında TV'de 58 olan yeni takviye gıda reklamı sayısını yüzde 136 artırarak 137 seviyesine çıkardı. İlaç sektöründen sonra en büyük artışın e-ticaret alanında yaşandığı kaydedildi. Buna göre geçtiğimiz yılın ilk yarısında 459 olan e-ticaret reklamı sayısı, 2021'de yüzde 111 artış ile 967'ye yükseldi. Kapanma sürecinde kullanımı daha da artan beyaz eşya ise en yüksek artışın yaşandığı 3. sektör olarak kayda geçti. Geçtiğimiz yılın ilk yarısında 69 olan yeni beyaz eşya reklamı sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 68 artış ile 116'ya çıktı.

Pandemide yoğun bir reklam kampanyasının yürütüldüğü market sektöründe ise bir önceki yıl 537 olan reklam sayısı, yüzde 43 artış ile 768'ye yükseldi. Bankacılık sektörünün, geçtiğimiz yıl 156 olan yeni reklam sayısını yüzde 29 artış ile 202'ye çıkardığı dönem içinde; teknoloji marketleri de 148 olan reklam sayısını yüzde 20'lik artış ile 178'e yükseltti. Süt ve süt ürünleri sektörü, geçtiğimiz yılın ilk yarısında 106 olan reklam sayısını yüzde 13 artış ile 120'ye çıkarırken 2020'nin ilk 6 ayında 149 olan görsel ve işitsel basın reklamları da yüzde 9 ivme ile 162 olarak kayda geçti.

TV'DE GÖSTERİME GİREN YENİ REKLAM SAYISINDA %33LÜK ARTIŞ YAŞANDI

Yeni reklamların sektörel dağılımının yanı sıra aylık dağılımının da mercek altına alındığı Medya Takip Merkezi (MTM) araştırmasına göre, 2020'nin ilk yarısında 4 bin 390 olan yeni TV reklamı sayısı 2021'in aynı döneminde yüzde 33 artış ile 5 bin 836'ya yükseldi. Ay bazında bakıldığında ise yayına giren yeni reklam sayılarındaki en büyük artış, 2021 şubat ayında yaşandı. Buna göre 2020 yılı şubat ayında 667 adet yeni reklam yayına girerken, bu rakam 2021'in aynı döneminde yüzde 49 artış ile 991'e çıktı. Yüzde 46'lık oran ile en yüksek 2. artışın yaşandığı haziran ayında ise geçtiğimiz yıl 650 olan yeni reklam sayısı, bu yılın aynı döneminde 950'ye erişti.

2021'in mart ayında yayına giren reklam sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 692'den 992'ye ulaştı. Nisan ayında, bir önceki dönemde 725 olan yeni reklam sayısı, yüzde 38 artış ile 1.001 seviyesine; mayısta ise yüzde 24 artış ile 925'ten bin 143'e yükseldi. Geçtiğimiz yıl ocak ayında 731 olan yeni TV reklam sayısı ise bu yılın aynı döneminde sadece yüzde 4 artarak 759 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı