2021'de en çok indirilen mobil uygulamalar açıklandı!
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2021'de en çok indirilen mobil uygulamalar açıklandı!

2021'de en çok indirilen mobil uygulamalar açıklandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Sensor Tower, 2021 yılının ilk altı ayında en çok indirilen mobil uygulamaları açıkladı. 2021 yılıın ilk yarısında en çok indirilen mobil uygulama TikTok olurken, Facebook ikinci sırada yer aldı. İşte, 2021 yılının en çok indirilen mobil uygulamaları!

Sensor Tower, en çok indirilen mobil uygulamalar üzerinde yaptığı araştırmanın detaylarını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılının ilk altı ayında TikTok en çok indirilen mobil uygulama oldu. Çok uzun süredir zirvedeki koltuğunu kimseye kaptırmayan TikTok için bu çok şaşırtıcı bir durum değil.

Google Play Store ile App Store'un en çok indirilen uygulamalarına bakıldığında büyük farklıkların olmadığı görülüyor. Ancak, arada ufak çaplı farklılıklar da yok değil.

2021'de en çok indirilen mobil uygulamalar açıklandı!

APP STORE'DA TABLO DEĞİŞMEDİ

App Store tarafından indirilme sıralamasına baktığımızda; TikTok, YouTube, Instagram, WhatsApp, Zoom, Facebook, Messenger, Capcut, Google Maps ve Gmail'i görüyoruz.

Android kullanıcıları tarafında ise ufak tefek farkılıklar mevcut. Google Play Store'u kullanarak en çok Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, Telegram, Messenger, Snapchat, Zoom, Google Meet ve MX TakaTak isimli mobil uygulamaların indirildiği görülüyor.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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