2021 babalar günü ne zaman? Türkiye'de babalar günü ne zaman kutlanır?

Her yıl Haziran ayında kutlanan babalar gününün yaklaşmasıyla birlikte araştırmalar başladı. 2021 babalar günü ne zaman? sorusu son günlerde en çok aratılan konulardan. Peki, 2021 babalar günü ne zaman? Türkiye'de babalar günü ne zaman kutlanır? Detaylar haberimizde!

Babalar gününün ortaya çıkışı; Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir. Peki, 2021 babalar günü ne zaman? Türkiye'de babalar günü ne zaman kutlanır?

2021 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

Her yıl Haziran ayının 3. haftası kutlanan babalar günü 2021 yılında 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.

TÜRKİYE'DE BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.[3] 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dinî özelliklerinin dışına çıkmıştır.

Türkiye'de ise babalar günü bu yıl,20 Haziran 2021Pazar günü kutlanacaktır.