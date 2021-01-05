2021 araştırma görevlisi maaşı ne kadar? Zamlı güncel araştırma görevlisi maaşı ne kadar? 2020 memur maaşın ne kadardı?
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2021 araştırma görevlisi maaşı ne kadar? Zamlı güncel araştırma görevlisi maaşı ne kadar? 2020 memur maaşın ne kadardı?

05.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:41
2021 araştırma görevlisi maaşı ne kadar? Zamlı güncel araştırma görevlisi maaşı ne kadar? 2020 memur maaşın ne kadardı?

4 Ocak tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte memur maaşları da belli oldu. '2021 araştırma görevlisi maaşları ne kadar?' ve 'zamlı güncel araştırma görevlisi maaşı ne kadar?' açıklandı.

Temmuz ve Aralık döneminde enflasyon oranları %8,36 olarak açıklanırken araştırma görevlileri, memur ve memur emeklilerinin de maaşları belli oldu. Memur ve memur emeklilerin %4,36 zammı ve %3'lük sözleşme zammı ile birlikte %7,36 oranında zam alacağı belirlendi. Peki, 2021 araştırma görevlisi maaşı ne kadar! Zamlı güncel araştırma görevlisi maaşı ne kadar? 2020 memur maaşı ne kadardı? İşte detaylar!

2021 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR?

Devlet memurları, geçici personel ve memur emeklileri, sözleşmeliler, enflasyon farkını ve zamlı maaşlarını 15 Ocak itibariyle maaşlarına yansıyacak. 2021 zamlı güncel araştırma görevlisi maaşı 7.075 TL'den 7.639 TL olarak alacak.

ZAMLI GÜNCEL ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR?

Enflasyon farkı ile zamlı güncel araştırma görevlisi ve memur maaşları:

En düşük memur maaşı: 4.542 TL

Memur (Lisans)memur maaşı : 4.841 TL

Hemşire (Lisans) memur maaşı : 5.868 TL

Teknisyen (Lise) memur maaşı : 5.038 TL

Öğretmen memur maaşı : 6.049TL

Vaiz memur maaşı : 6.285 TL

Polis memuru memur maaşı : 6.859 TL

Araştırma görevlisi memur maaşı : 7.596 TL

Avukat memur maaşı : 7.639 TL

Başkomiser memur maaşı : 7.833 TL

Şube Müdürü (Lisans) memur maaşı : 7.839 TL

Mühendis memur maaşı : 8.001 TL

Uzman doktor memur maaşı : 9.314 TL

Kaymakam 1. sınıf memur maaşı : 13.648 TL

Valimemur maaşı : 14.835 TL

Genel Müdür memur maaşı : 14.914 TL

2020 MEMUR MAAŞLARI NE KADARDI?

En düşük memur maaşı: 4230 TL

Memur (Lisans)memur maaşı : 4.509 TL

Hemşire (Lisans) memur maaşı : 5.465 TL

Teknisyen (Lise) memur maaşı : 4.692 TL

Öğretmen memur maaşı : 5.634 TL

Vaiz memur maaşı : 5.854 TL

Polis memuru memur maaşı : 6.388 TL

Araştırma görevlisi memur maaşı : 7.075 TL

Avukat memur maaşı : 7.115 TL

Başkomiser memur maaşı : 7.296 TL

Şube Müdürü (Lisans)memur maaşı : 7.301 tl

Mühendis memur maaşı : 7.452 TL

Uzman doktor memur maaşı : 8.675 TL

Kaymakam 1. sınıf memur maaşı : 12.712 TL

Vali memur maaşı : 13.818 TL

Genel Müdür memur maaşı : 13.891 TL

2021 araştırma görevlisi maaşı ne kadar? Zamlı güncel araştırma görevlisi maaşı ne kadar? 2020 memur maaşın ne kadardı?
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