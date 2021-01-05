2021 araştırma görevlisi maaşı ne kadar? Zamlı güncel araştırma görevlisi maaşı ne kadar? 2020 memur maaşın ne kadardı?
4 Ocak tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte memur maaşları da belli oldu. '2021 araştırma görevlisi maaşları ne kadar?' ve 'zamlı güncel araştırma görevlisi maaşı ne kadar?' açıklandı.
Temmuz ve Aralık döneminde enflasyon oranları %8,36 olarak açıklanırken araştırma görevlileri, memur ve memur emeklilerinin de maaşları belli oldu. Memur ve memur emeklilerin %4,36 zammı ve %3'lük sözleşme zammı ile birlikte %7,36 oranında zam alacağı belirlendi. Peki, 2021 araştırma görevlisi maaşı ne kadar! Zamlı güncel araştırma görevlisi maaşı ne kadar? 2020 memur maaşı ne kadardı? İşte detaylar!
2021 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR?
Devlet memurları, geçici personel ve memur emeklileri, sözleşmeliler, enflasyon farkını ve zamlı maaşlarını 15 Ocak itibariyle maaşlarına yansıyacak. 2021 zamlı güncel araştırma görevlisi maaşı 7.075 TL'den 7.639 TL olarak alacak.
ZAMLI GÜNCEL ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR?
Enflasyon farkı ile zamlı güncel araştırma görevlisi ve memur maaşları:
En düşük memur maaşı: 4.542 TL
Memur (Lisans)memur maaşı : 4.841 TL
Hemşire (Lisans) memur maaşı : 5.868 TL
Teknisyen (Lise) memur maaşı : 5.038 TL
Öğretmen memur maaşı : 6.049TL
Vaiz memur maaşı : 6.285 TL
Polis memuru memur maaşı : 6.859 TL
Araştırma görevlisi memur maaşı : 7.596 TL
Avukat memur maaşı : 7.639 TL
Başkomiser memur maaşı : 7.833 TL
Şube Müdürü (Lisans) memur maaşı : 7.839 TL
Mühendis memur maaşı : 8.001 TL
Uzman doktor memur maaşı : 9.314 TL
Kaymakam 1. sınıf memur maaşı : 13.648 TL
Valimemur maaşı : 14.835 TL
Genel Müdür memur maaşı : 14.914 TL
2020 MEMUR MAAŞLARI NE KADARDI?
En düşük memur maaşı: 4230 TL
Memur (Lisans)memur maaşı : 4.509 TL
Hemşire (Lisans) memur maaşı : 5.465 TL
Teknisyen (Lise) memur maaşı : 4.692 TL
Öğretmen memur maaşı : 5.634 TL
Vaiz memur maaşı : 5.854 TL
Polis memuru memur maaşı : 6.388 TL
Araştırma görevlisi memur maaşı : 7.075 TL
Avukat memur maaşı : 7.115 TL
Başkomiser memur maaşı : 7.296 TL
Şube Müdürü (Lisans)memur maaşı : 7.301 tl
Mühendis memur maaşı : 7.452 TL
Uzman doktor memur maaşı : 8.675 TL
Kaymakam 1. sınıf memur maaşı : 12.712 TL
Vali memur maaşı : 13.818 TL
Genel Müdür memur maaşı : 13.891 TL