2021 Altın Küre Ödülleri için adaylar açıklandı
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2021 Altın Küre Ödülleri için adaylar açıklandı

03.02.2021 19:15 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:15
2021 Altın Küre Ödülleri için adaylar açıklandı

NEW Hollywood Yabancı Basın Birliğinin düzenlediği 78. Altın Küre Ödülleri'nin adayları belli oldu.

NEW Hollywood Yabancı Basın Birliğinin düzenlediği 78. Altın Küre Ödülleri'nin adayları belli oldu.

Oscar'ın habercisi olarak nitelenen Altın Küre Ödülleri 28 Şubat'ta sahiplerini bulacak.

Bu yıl 78'incisi düzenlenecek Altın Küre Ödülleri'ne aday gösterilen filmler şöyle sıralandı:

Drama Dalında En İyi Film adayları:

-The Father

Mank

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

Promising Young Woman

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film adayları:

Borat Subsequent Moviefilm

- Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

En İyi Yabancı Film adayları:

Another Round

La Llorona

The Life Ahead

Minari

- Two of Us

En İyi Animasyon Film adayları :

Onward

The Croods: A New Age

Over the Moon

Soul

Wolfwalkers

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu adayları:

Frances McDormand (Nomadland)

Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom)

Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu adayları :

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom)

- Anthony Hopkins )The Father)

Gary Oldman (Mank)

Tahar Rahim (The Mauritanian)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi TV dizisi adayları :

Schitt's Creek

Ted Lasso

The Great

The Flight Attendant

- Emily in Paris

Drama Dalında En İyi TV dizisi adayları :

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

En İyi Yönetmen adayları:

-Chloé Zhao (Nomadland)

Regina King (One Night in Miami)

David Fincher (Mank)

Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7)

Emerald Fennell (Promising Young Woman)

En İyi Senaryo adayları:

Emerald Fennell ( Promising Young Woman)

Jack Fincher (Mank)

Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7)

Florian Zeller, Christopher Hampton (The Father)

Chloe Zhao (Nomadland)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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