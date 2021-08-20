2021-22 maç bilet fiyatları ne kadar? Süper Lig güncel bilet fiyatları belli oldu mu?

Tribünlerin açıldığı sezonda ilk haftada maçlara giden taraftarların sayısı oldukça azdı. İlk hafta sadece 32 bin seyirci tribünlere geldi. Peki, Süper Lig güncel bilet fiyatları belli oldu mu? 2021-22 maç bilet fiyatları ne kadar?

Ajansspor'un haberine göre; Süper Lig'in ilk haftasında seyircilerin maçlara az ilgi göstermesi artan fiyatlarla bağlantılı. Stattlarda yüzde 50 sınırı olması nedeniyle biletlere ilgi gösterilmedi. Aşı zorunluluğu da sporseverlerin geri adım atmasına neden oldu. İşte, 2021-22 maç bilet fiyatları! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2021-22 SEZONU MAÇ BİLET FİYATLARI

Bilet fiyatlarına sitem eden taraftarlar tribünlere gelmedi. 4 büyüklerde en düşük bilet fiyatı 125 TL olunca taraftarlar tepki gösterdi. Seyirciler fiyatın 90 TL civarında olması gerektiğini düşünüyor.

İşte ilk hafta Süper Lig maçlarındaki seyirci sayıları:

Adana Demirspor A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş: 10.340

Altay - Kayserispor: 1.283

Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa A.Ş: 1.644

Beşiktaş A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş: 9.557

Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: 1.796

F.Tav Antalyaspor - Göztepe A.Ş: 1.146 Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Giresunspor - Galatasaray A.Ş: 3.713

M. Başakşehir FK - Alanyaspor: 290

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor A.Ş: 1.585

Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK A.Ş: 204