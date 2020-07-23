2020 YKS sonuçları açıklandı mı? YKS (TYT - AYT) sınav sonuçları sorgulama ekranı
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2020 YKS sonuçları açıklandı mı? YKS (TYT - AYT) sınav sonuçları sorgulama ekranı

Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS (1. oturum ve 2. oturum) sınav sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün ve saat kaçta açıklanır tüm detaylar haberimizde. YKS sonuçları sorgulama ekranı nasıl açılır onu da sizlere göstereceğiz.

2020 YKS sonuçları açıklandı mı? YKS (TYT - AYT) sınav sonuçları sorgulama ekranı
23.07.2020 09:17 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:20

Yaklaşık 2 milyon üniversite adayı öğrencisinin girdiği ve sonucunu beklediği YKS sınav sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren ÖSYM'nin resmi sitesinden sonuçlara bakılabilecek.

2020 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2020 YKS sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm üniversite adayları bu sınavın açıklanmasını bekliyor. YKS sınavında 1. oturum TYT ve 2. oturum AYT ve 3. oturum ise YDT sınavlarıydı. YKS sınavlarının açıklanmasıyla birlikte bu 3 sınavın sonucu da otomatikman açıklanmış olacaktır.

2020 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde Salı günü açıklanacaktır.

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM'nin açıklamasına göre YSK 28 Temmuz salı günü açıklanacaktır. Fakat 1-2 gün önceden yani daha erken tarihte açıklanma olasılığı da bazı eğitmenler tarafından konuşuluyor. Dediğimiz gibi erken de açıklanabilir.

YKS SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Saat olarak kesin bir şey yok. Fakat gün içerisinde öğlen vakitlerinde açıklanacağı düşünülüyor. Çünkü LGS sınavı da geçtiğimiz haftalarda öğlen vakitlerinde açıklanmıştı. Bu bağlamda YKS sınav sonuçları da 28 Temmuz salı günü öğle vakitlerinde saat 12:00 - 13:00 gibi açıklanması bekleniyor. Fakat bir ihtimal sabah vakitlerinde de açıklanabilir. Ama kesin olan bir şey var. O da YKS sınav sonuçlarının bir aksilik çıkmazsa 28 Temmuz salı günü açıklanacak olması.

YKS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖSYM'nin resmi sitesi olan https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden YSK sınav sonuçlarınızı sorgulatabilirsiniz. Sisteme giriş yapıp sol menüden "İşlemler > Sonuçlarım" bölümüne girerek sınav sonuçlarınızı görebilirsiniz.

ÖSYM SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

28 Temmuz salı günü sınavın açıklanmasından sonra 29 Temmuz çarşamba günü itibariyle YKS tercih işlemleri başlayacaktır. Tercihler yine ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yapılacaktır. Tercihlerin kaç gün açık kalacağı hakkında bir bilgilendirme yapılmamıştır.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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