2020 YKS sayısal verileri açıklandı? YKS'ye kaç kişi girdi? TYT, AYT, YDT sınavına giren aday sayısı
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2020 YKS sayısal verileri açıklandı? YKS'ye kaç kişi girdi? TYT, AYT, YDT sınavına giren aday sayısı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020 YKS sınavına giren aday sayılarını ve alınan puan ortalamalarını duyurdu. 27 - 28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sınavı sayısal verileri açıklandı. YKS'ye kaç kişi başvurdu?

2020 YKS sayısal verileri açıklandı? YKS'ye kaç kişi girdi? TYT, AYT, YDT sınavına giren aday sayısı
27.07.2020 14:10 | Son Güncelleme: 27.07.2020 14:14

YKS sınavına kaç kişi girdi? Aygün'ün Twitter hesabından paylaştığı sayısal verilere göre; YKS'nin TYT oturumuna 2 milyon 424 bin 718 kişi, AYT'ye 1 milyon 788 bin 590 kişi, YDT'ye ise 128 bin 177 kişi başvurdu. İşte YKS sayısal verileri...

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Açıklanan sayısal verilere göre; TYT oturumuna giren öğrenci sayısı 2 milyon 296 bin 138, AYT'ye giren 1 milyon 672 bin 376, YDT'ye giren ise 105 bin 579 kişi olarak açıklandı.

Sınava girmeyen aday sayısı; TYT'de 128 bin 580, AYT'de 116 bin 214 ve YDT'de 22 bin 598 şeklinde bildirildi.

Sınavı geçersiz olan: TYT'de 248, AYT'de 67, YDT'de ise 6 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

2020 YKS sayısal verileri açıklandı? YKS'ye kaç kişi girdi? TYT, AYT, YDT sınavına giren aday sayısı

YKS'DE KAÇ KİŞİ TAM PUAN ALDI?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün verilerinde, TYT'den 5 kişinin, sayısaldan 3, sözelden 1, eşit ağırlıktan 1 ve dilden de 5 kişinin 500 tam puan aldığı görülüyor.

2020 YKS sayısal verileri açıklandı? YKS'ye kaç kişi girdi? TYT, AYT, YDT sınavına giren aday sayısı
2020 YKS sayısal verileri açıklandı? YKS'ye kaç kişi girdi? TYT, AYT, YDT sınavına giren aday sayısı
2020 YKS sayısal verileri açıklandı? YKS'ye kaç kişi girdi? TYT, AYT, YDT sınavına giren aday sayısı
YKS puan ortalamaları

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