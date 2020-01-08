2020 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı

08.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:05

Biga Belediyesinin 2020 yılı Ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Yeni yılın ilk meclis toplantısında alınan kararların ilçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.



Biga Belediye Meclisi 2020 Ocak ayı olağan meclis toplantısı Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Toplantıda 19 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Toplantıya, vatandaşlar, muhtarlar, STK temsilcileri ve basın mensupları katılırken, toplantı Biga Belediyesi'nin Facebook sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı.



Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın yeni yılı kutlayarak, "2020 yılının ilk meclis toplantısında bir aradayız. 2020 yılının şehrimize, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, kardeşlik, barış ve huzur getirmesini ve hayırlı olmasını diliyorum. 2020 yılında hep beraber 'Gönüllerin Şehri Biga'mızı her yönden daha ileri götürmenin hedefi ve heyecanı içinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, siz meclis üyelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten duygularla kutluyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullanılmasının ardından Denetim Komisyonu seçimine geçildi.



Denetim Komisyonu üyeleri seçildi



Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın adaylarını belirlemesinin ardından gizli oy yöntemiyle Denetim Komisyonu üyeleri seçildi. Denetim Komisyonu, Saadetin Sert (AK Parti), Mümin Kahraman (AK Parti), Gökhan Demirkol (MHP), Tamer Ergün (İYİ Parti) ve Erhan Sürer (CHP) isimlerinden oluştu.



Spor kulüplerine 200 bin lira nakdi yardım



Biga Belediyesi tarafından, Biga'daki amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılacak. Mecliste oy birliğiyle kabul edilen teklif kapsamında Bigaspor Kulübü Başkanlığı'na 100 bin lira, Adaspor Kulübü Başkanlığı'na 50 bin lira, Çiçeklidede Spor Kulübü Başkanlığı'na 25 bin lira, Kavaklıkspor Kulubü Başkanlığı'na ise 15 bin lira nakdi yardım verilecek. Ayrıca Meclis toplantısına gündem dışı olarak gelen ve oy birliğiyle gündeme alınan maddeye göre Biga Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ne de 10 bin lira nakdi yardım yapılması kararı alındı. CHP Meclis Üyesi ve Biga Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alper Şen, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a teşekkür ederek, "Özellikle, atletizm, basketbol ve bisiklet branşlarında faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Türkiye şampiyonasında başarılarımızı görmüş olduk. Biga Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Biga Belediye Meclisi Şubat 2020 toplantısı ise 4 Şubat 2020 Salı günü saat 16.00'da yapılacak. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA