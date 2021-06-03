2020-Ydus Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemizde Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Almaya Hak Kazananlardan İstenen Belgeler Yeni

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince açıklanan 2020- YDUS Yerleştirme Sonuçlarına göre Üniversitemizde Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Almaya Hak Kazananlardan İstenen belgeler belirtilmiş olup;