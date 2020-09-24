2020 TYP kura sonuçları açıklandı mı? KPSS kura sonuçları sorgulama! İŞKUR TYP alımları nasıl yapılıyor?
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2020 TYP kura sonuçları açıklandı mı? KPSS kura sonuçları sorgulama! İŞKUR TYP alımları nasıl yapılıyor?

24.09.2020 11:53 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:56
2020 TYP kura sonuçları açıklandı mı? KPSS kura sonuçları sorgulama! İŞKUR TYP alımları nasıl yapılıyor?

2020-2021 İŞKUR aracılığıyla gerçekleşen TYP sonuçları açıklanmaya başladı. İŞKUR TYP sonuçları nasıl öğrenilir? 020 MEB TYP kura sonuçları sorgulama!

oronavirüs salgınından sonra Milli Eğitim Bakanlığı okullara Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İŞKUR aracılığı ile alımlar gerçekleşecek. Peki, TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP sonuçları nasıl öğrenilir?

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR'un son zamanlarda verdiği ilanlar arasında en fazla ilgili TYP başvuruları gördü. Aynı zamanda okullara TYP hizmetli başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. İŞKUR TYP kura sonuçları açıklanmaya başladı.

İŞKUR TYP SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İŞKUR TYP sonuçları hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. İşçilerin ekim ayında göreve başlayacak olması nedeniyle sonuçların en geç 30 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.

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