2020 Sezonu beli kuşaklı tesettür elbiseler ve renk seçenekleri

2020 yeni sezonun tesettür modasını takip eden kadınlar yeni tasarımlı tesettür giyimleri araştırıyor. Yeni sezon tesettür elbiseler arasında beli kuşaklı tesettür elbise modelleri de bulunmaktadır. Özellikle 2020 sonbahar modasına uygun desenleriyle beli kuşaklı tesettür elbiseler birçok kadının beğenisini toplamaktadır.

Bisiklet yaka biçiminde tasarlanan bu tesettür elbiseler ayrıca belinde bulundurdukları kuşaklar sayesinde vücuda uyum sağlamaktadır. Bu elbiselerde en çok beğenilen tasarımlardan birisi de kollarının balon kol şeklinde olmasıdır.

YENİ SONBAHAR SEZONU TESETTÜR ELBİSE RENK SEÇENEKLERİ

Yeni 2020 sonbahar sezonundaki tesettür elbise modellerinden birisi yaprak desenli modellerdir. Deseninden ziyade kadınlar yeni sezondaki moda renk nedir onu merak ediyorlar. Bu sezon tesettür giyimde elbiselerde moda olan renkler turuncu ve yeşil renk tonları olarak belirlenmiştir. Çünkü bu renkler elbiseye sonbahar havası katabilmektedir. Bir sonraki moda renklerden birisi ise mor rengidir. Koyu mor rengiyle hanımlar kendi tarzlarını oluşturabilir. Son olarak yeni sezondaki diğer iki moda renk kırmızı ve bordo olarak geçmektedir.

VOLAN ETEKLİ YENİ SEZON TESETTÜR ELBİSELER

Tesettür giyimde bu sezon etek kısmı volanlı olan tesettür elbiseler çok beğeni görmektedir. Özellikle belinde kuşak bulunan volan etekli tesettür elbiseler oldukça rağbet görüyor. Bu elbiselerde turuncu ve yeşil yaprak desenleri yer almaktadır. Ayrıca üstteki yaka bölümünden aşağıya doğru inen küçük düğmeler yeni sezonun havasını taşımaktadır. Tesettür elbiselerde en sevilen bölümlerden birisi de yumuşak kumaşa sahip olmasıdır.

SONBAHAR YENİ SEZON TESETTÜR ELBİSE KOMBİN ÖNERİLERİ

Yeni sezonda davetlerde, düğünlerde, kınalarda vb. yerlerde tesettür elbise giymek için kombin önerileri araştırılıyor. Bu sezon gerçekten birbirinden güzel kombinler mevcut. Yeni sezon kombinlerde yer alan en dikkat çekici özelliklerden birisi sonbahar desenlerinin yani yaprak ve çiçeklerin yer aldığı tesettür elbiselerdir. Ayrıca pileli etek detayları da kombinlerde kullanılabilir. Sonbahar tesettür elbise kombini için pileli etek detaylı tesettür elbiseler kullanılabilirken, ayakkabı olarak elbiseyi daha iyi yansıtması için önü kapalı topuklu ayakkabılar tercih edilebilir.

Kombin için kumaş, desen ne kadar önemliyse tesettür elbisenin renkleri de oldukça önem taşıyor. Tesettür elbisede yer alan renklerden bir şal tercihi yapabilirsiniz. Yani elbisedeki renklerden birini şalınızda renk seçimi olarak kullanabilirsiniz. Son olarak kombini tamamlamak adına tesettür elbisenin üstüne kot ceket veya deri ceket giyilebilir. Böylece kombin tamamlanmış olur.