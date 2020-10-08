2020 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu

2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Amerikalı şair Louise Glück kazandı.

2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Amerikalı şair Louise Glück kazandı.

2020 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu. Ödül, Amerikalı şair Louise Glück'e verildi. Yerel saatle 13.00'te Stockholm Börshuset binasındaki törende İsveç Akademisi Daimi Sekreteri, ödülü Amerikalı şair Louise Glück'ün kazandığını açıkladı. Akademi, ödülü bireysel varoluşu evrensel kılan kusursuz şiirsel sesi nedeniyle Glück'e verdi.

1943 doğumlu şair, en etkili çağdaş Amerikalı şairlerden biri olarak kabul ediliyor. Glück, özellikle ilk dönem çalışmalarında başarısız aşk ilişkilerine ve aile ilişkilerine yer verdi. Glück'ün ilk şiir kitabı "Firstborn" 1968'de yayınlanmıştı.

(Metin Altınışık/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı