2020'nin en popüler kadın oyuncuları açıklandı! Listede sürprizler var

Adba Analytics tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin 2020 yılındaki en popüler 10 kadın oyuncusu belli oldu. Listede; Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncusu Hande Erçel ilk sırada yer aldı. Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldız ismi Demet Özdemir ikinci sırayı alırken Sefirin Kızı'nın başrol oyuncusu Neslihan Atagül listede üçüncü sıraya yerleşti.