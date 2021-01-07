2020'nin en popüler kadın oyuncuları açıklandı! Listede sürprizler var
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2020'nin en popüler kadın oyuncuları açıklandı! Listede sürprizler var

07.01.2021 22:09 | Son Güncelleme: 07.01.2021 22:24
2020'nin en popüler kadın oyuncuları açıklandı! Listede sürprizler var

Adba Analytics tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin 2020 yılındaki en popüler 10 kadın oyuncusu belli oldu. Listede; Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncusu Hande Erçel ilk sırada yer aldı. Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldız ismi Demet Özdemir ikinci sırayı alırken Sefirin Kızı'nın başrol oyuncusu Neslihan Atagül listede üçüncü sıraya yerleşti.

Adba Analytics, 2020 yılının en popüler kadın oyuncularını açıkladı. Yıl boyunca yer aldıkları projelerde gösterdikleri başarılı performansları ile dikkat çekti.

HANDE ERÇEL İLK SIRADA

Listenin ilk sırasında Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel yer alıyor. Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldız ismi Demet Özdemir ise listeyi ikinci sırada tamamladı. Titiz dizi seçimleri yapan ve Sefirin Kızı'nda başrolde yer alan Neslihan Atagül listenin 3 numarası oldu.

2020'nin en popüler kadın oyuncuları açıklandı! Listede sürprizler var

İşte Adba Analytics sayfasının paylaştığı 2020'de en popüler kadın oyuncular;

1.Hande Erçel

2.Demet Özdemir

3.Neslihan Atagül

4.Ebru Şahin

5.Özge Gürel

6.Ece Yaşar

7.Birce Akalay

8.Hazal Subaşı

9.Elçin Sangu

10.Esra Bilgiç

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