2020'nin en popüler kadın oyuncuları açıklandı! Listede sürprizler var
Adba Analytics tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin 2020 yılındaki en popüler 10 kadın oyuncusu belli oldu. Listede; Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncusu Hande Erçel ilk sırada yer aldı. Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldız ismi Demet Özdemir ikinci sırayı alırken Sefirin Kızı'nın başrol oyuncusu Neslihan Atagül listede üçüncü sıraya yerleşti.
Adba Analytics, 2020 yılının en popüler kadın oyuncularını açıkladı. Yıl boyunca yer aldıkları projelerde gösterdikleri başarılı performansları ile dikkat çekti.
HANDE ERÇEL İLK SIRADA
Listenin ilk sırasında Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel yer alıyor. Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldız ismi Demet Özdemir ise listeyi ikinci sırada tamamladı. Titiz dizi seçimleri yapan ve Sefirin Kızı'nda başrolde yer alan Neslihan Atagül listenin 3 numarası oldu.
İşte Adba Analytics sayfasının paylaştığı 2020'de en popüler kadın oyuncular;
1.Hande Erçel
2.Demet Özdemir
3.Neslihan Atagül
4.Ebru Şahin
5.Özge Gürel
6.Ece Yaşar
7.Birce Akalay
8.Hazal Subaşı
9.Elçin Sangu
10.Esra Bilgiç