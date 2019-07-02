2020 Model Audi S8, Tasarımıyla Güç Gösterisi Yapıyor

Alman otomobil devleri arasında yer alan Audi, yeni S8 modelini Nürnburing'de ilk defa otomobil tutkunlarının beğenisine sundu. 2020 model yeni araç, 563 beygirlik gücüyle dikkat çekti.

Audi'nin yeni sedanı, standart A8'lerin 6 silindirli motorundan vazgeçip 4.0 lirelik, çift turbolu V8 motor tercih ediyor. 800 Nm tork üreten motor, yaklaşık 2,5 ton ağırlığındaki araca yeterli çekiş gücünü sağlıyor. Araçta, start-stop özelliğini destekleyen 48 voltluk bir hibrit sistem de bulunuyor. Audi, bu sistemin hem performansa hem de verimliliğe fayda sağladığını söylüyor.

Audi de standart olarak aktif süspansiyon sistemi kullanarak önlemini almış. Bu sistemde her teker, duruma uyum sağlamak için ayrı ayrı aşağı inip yukarı çıkabiliyor, böylece de pek çok zor durumda aracı kontrol etmek daha kolay oluyor. Aracın öne bakan kameraları, yoldaki çukur ve bozuk yapıyı önceden algılayarak süspansiyonun ona göre davranabilmesini sağlıyor. Araca opsiyonel olarak karbon fiber seramik fren diskleri takılabiliyor.

Araca ön taraftan bakınca yeni agresif tasarım kendini çok da belli etmiyor. Audi S8'in far köşeleri daha sert ve atılgan kıvrımlara sahip olsa da ızgara yapısındaki yenilikler ve beş bijonlu jantlar ilk bakışta fark edilmiyor. Aracın arka kısmında ise değişim çok daha bariz durumda. Üçlü egzos çıkışı yerini dörtlü bir sisteme bırakıyor.

Audi, aracın içinde genel olarak sade bir tasarım tercih edilmiş. Ön panelde ise Audi; ekrandan kaçınmamış ve aracın konsolunu elektronik göstergeler ve ekranlarla doldurmuş. Audi, aracın en dolu paketinde en az 5 radar, 6 kamera, 12 ultrasonik sensör ve bir de lazer tarayıcı olacağını belirtti.

Audi S8'in ülkemize ne zaman geleceği, gelirse nasıl fiyatlandırılacağı bilinmiyor.