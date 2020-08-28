2020 KYK borçları silinecek mi? KYK borç sorgulama nasıl yapılır? KYK borç ödeme ve borç erteleme nasıl yapılır? Üniversite öğrencileri KYK borçları hakkında son durumu merak ediyor. Son yapılan açıklamada KYK borcu faizlerinde yapılandırılmaya gidileceği söylenmişti. Peki 2020 KYK borçları silinecek mi? KYK borç sorgulama ve borç ödeme nasıl yapılır? Borç erteleme nasıl yapılır?

KYK borçları affı bekleyenler, KYK borçları ne olacak sorusunu araştırıyor. Bakan Albayrak'ın son açıklamasına göre KYK borçları yapılandırılıyor. Ödenmediği takdirde faiz eklenen KYK borçlarını ertelemek de mümkün. Kredi ve Yurtlar Kurumu borçları erteleme nasıl yapılır? KYK borçları hangi durumlarda silinir? Borç ödeme ve sorgulama nereden yapılır tüm cevaplar haberimizde.

KYK BORÇLARI 2020 SİLİNECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, KYK borçlarının yapılandırılması konusu üzerinde çalıştıklarını belirterek, yeni yılda bununla ilgili bir düzenlemenin gelebileceği sinyalini verdi. Buna göre; 2020 yılı içerisinde KYK borçlarına ilişkin ödenmeyen taksitlerin üzerine binen faiz oranlarının silinmesi ve taksit sayısının arttırılması gibi çalışmaların olduğu düşünülüyor.

Berat Albayrak, KYK borcu bulunan 5 milyon öğrencinin toplam borcu için 6-7 milyar TL'lik bir yapılandırma paketi üzerinde çalışma yürütüldüğünü açıklamıştı. Yani bu durumda KYK borçlarının tamamen silinmeyip faizlerinin silinmesi söz konusudur. Fakat ilerleyen günlerde KYK borçları tamamen silinir mi o konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

KYK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK borç sorgulama yapmak çok kolaydır. KYK borç sorgulamak için öncelikle E-Devlet'e girmeniz gerekiyor. E-Devlet'e girmek için "https://www.turkiye.gov.tr/" bu siteyi açabilirsiniz.

E-devlete girdikten sonra anasayfadaki arama kutusuna "kyk" yazın. Ardından en üstteki "Yurt Kayıt İşlemleri (Gençlik ve Spor Bakanlığı)" seçeneğini açıyoruz. Sonrasında buradan kyk borç sorgulaması yapabiliyoruz.

Eğer dilerseniz direkt olarak "https://www.turkiye.gov.tr/kyk-yurt-kayit-islemleri" bu sayfayı açın. Ardından gelen ekrandan "Kimliğimi Şimdi Doğrula" butonuna basın. Sonra giriş bilgilerinizi yazarak sisteme giriş yapın. Bu şekilde de kyk sorgulaması yapabilirsiniz.

KYK BORÇ SORGULAMASI YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KYK BORÇ ÖDEME NASIL YAPILIR?

2020 KYK borç ödemesini Ziraat Bankası üzerinden yapabilirsiniz. Öncelikle "https://kygm.gsb.gov.tr/Sayfalar/2771/2607/online-islemler.aspx" buradaki siteye giriş yapıyoruz.

Ardından açılan yerde "KREDİ BURS İŞLEMLERİ" başlığı altındaki "E-ÖDEME" butonuna basıyoruz. Sonrasında direkt olarak ziraat bankasının ödeme sitesine gireceksiniz. Dilerseniz direkt olarak "https://kyk.ziraatbank.com.tr/" bu siteyi açarak ödeme işlemlerinizi halledebilirsiniz.

KYK BORÇ ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KYK BORÇ ERTELEME NASIL YAPILIR?

KYK bursunun geri ödemesinin belirtilen tarihler aralığında yapılmadığı takdirde kişi hakkında hukuki işlem başlatılabilir ve her ödenmeyen dönem için borç üzerine faiz eklenir

Eğitim hayatı boyunca Kredi Yurtlar Kurumu'nun öğrencilere sunduğu katkı kredisi veya öğrenim kredisinden faydalananlar, özellikle mezun olduktan sonra hemen iş bulamadıklarında geri ödemede sorunlar yaşıyor. İlk olarak kişinin KYK borç sorgulama ile ödemesi gereken miktar ve ödeme planına erişmesi gerekir. Sorgulama işlemi için e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılarak 'Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü' hizmetleri arasından KYK Kredi Geri Ödeme Sorgulama seçilir. Sorgulama sayfası bundan sonraki adımda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresine yönlendiriliyor. Burada bulunan "internet vergi dairesi" adresinden sorgulama işlemleri yapılabildiği gibi geri ödemeler de gerçekleştirilebiliyor. Sonrasında "Borç Erteleme Talep Türü" seçilerek diğer aşamaya geçilir. Tür olarak:

- İşsizlik Sebebiyle

- Askerlik Sebebiyle

- Yüksek Lisans/ Doktora Sebebiyle seçeneklerinden biri tercih edilmelidir.

KYK BORÇ ERTELEME BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KYK BORCU HANGİ DURUMLARDA SİLİNMEKTEDİR?

Tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan "Hayatını çalışarak kazanamaz." açıklaması bulunan bir sağlık raporu alanların kredi alırken veya aldıktan sonra, vefat edenlerin KYK borçları siliniyor.