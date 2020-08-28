2020 KYK borçları silinecek mi? KYK borç sorgulama nasıl yapılır? KYK borç ödeme ve borç erteleme nasıl yapılır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2020 KYK borçları silinecek mi? KYK borç sorgulama nasıl yapılır? KYK borç ödeme ve borç erteleme nasıl yapılır?

Üniversite öğrencileri KYK borçları hakkında son durumu merak ediyor. Son yapılan açıklamada KYK borcu faizlerinde yapılandırılmaya gidileceği söylenmişti. Peki 2020 KYK borçları silinecek mi? KYK borç sorgulama ve borç ödeme nasıl yapılır? Borç erteleme nasıl yapılır?

2020 KYK borçları silinecek mi? KYK borç sorgulama nasıl yapılır? KYK borç ödeme ve borç erteleme nasıl yapılır?
28.08.2020 10:56 | Son Güncelleme: 28.08.2020 10:59

KYK borçları affı bekleyenler, KYK borçları ne olacak sorusunu araştırıyor. Bakan Albayrak'ın son açıklamasına göre KYK borçları yapılandırılıyor. Ödenmediği takdirde faiz eklenen KYK borçlarını ertelemek de mümkün. Kredi ve Yurtlar Kurumu borçları erteleme nasıl yapılır? KYK borçları hangi durumlarda silinir? Borç ödeme ve sorgulama nereden yapılır tüm cevaplar haberimizde.

KYK BORÇLARI 2020 SİLİNECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, KYK borçlarının yapılandırılması konusu üzerinde çalıştıklarını belirterek, yeni yılda bununla ilgili bir düzenlemenin gelebileceği sinyalini verdi. Buna göre; 2020 yılı içerisinde KYK borçlarına ilişkin ödenmeyen taksitlerin üzerine binen faiz oranlarının silinmesi ve taksit sayısının arttırılması gibi çalışmaların olduğu düşünülüyor.

Berat Albayrak, KYK borcu bulunan 5 milyon öğrencinin toplam borcu için 6-7 milyar TL'lik bir yapılandırma paketi üzerinde çalışma yürütüldüğünü açıklamıştı. Yani bu durumda KYK borçlarının tamamen silinmeyip faizlerinin silinmesi söz konusudur. Fakat ilerleyen günlerde KYK borçları tamamen silinir mi o konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

KYK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK borç sorgulama yapmak çok kolaydır. KYK borç sorgulamak için öncelikle E-Devlet'e girmeniz gerekiyor. E-Devlet'e girmek için "https://www.turkiye.gov.tr/" bu siteyi açabilirsiniz.

2020 KYK borçları silinecek mi? KYK borç sorgulama nasıl yapılır? KYK borç ödeme ve borç erteleme nasıl yapılır?

E-devlete girdikten sonra anasayfadaki arama kutusuna "kyk" yazın. Ardından en üstteki "Yurt Kayıt İşlemleri (Gençlik ve Spor Bakanlığı)" seçeneğini açıyoruz. Sonrasında buradan kyk borç sorgulaması yapabiliyoruz.

2020 KYK borçları silinecek mi? KYK borç sorgulama nasıl yapılır? KYK borç ödeme ve borç erteleme nasıl yapılır?

Eğer dilerseniz direkt olarak "https://www.turkiye.gov.tr/kyk-yurt-kayit-islemleri" bu sayfayı açın. Ardından gelen ekrandan "Kimliğimi Şimdi Doğrula" butonuna basın. Sonra giriş bilgilerinizi yazarak sisteme giriş yapın. Bu şekilde de kyk sorgulaması yapabilirsiniz.

KYK BORÇ SORGULAMASI YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KYK BORÇ ÖDEME NASIL YAPILIR?

2020 KYK borç ödemesini Ziraat Bankası üzerinden yapabilirsiniz. Öncelikle "https://kygm.gsb.gov.tr/Sayfalar/2771/2607/online-islemler.aspx" buradaki siteye giriş yapıyoruz.

2020 KYK borçları silinecek mi? KYK borç sorgulama nasıl yapılır? KYK borç ödeme ve borç erteleme nasıl yapılır?

Ardından açılan yerde "KREDİ BURS İŞLEMLERİ" başlığı altındaki "E-ÖDEME" butonuna basıyoruz. Sonrasında direkt olarak ziraat bankasının ödeme sitesine gireceksiniz. Dilerseniz direkt olarak "https://kyk.ziraatbank.com.tr/" bu siteyi açarak ödeme işlemlerinizi halledebilirsiniz.

KYK BORÇ ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KYK BORÇ ERTELEME NASIL YAPILIR?

KYK bursunun geri ödemesinin belirtilen tarihler aralığında yapılmadığı takdirde kişi hakkında hukuki işlem başlatılabilir ve her ödenmeyen dönem için borç üzerine faiz eklenir

Eğitim hayatı boyunca Kredi Yurtlar Kurumu'nun öğrencilere sunduğu katkı kredisi veya öğrenim kredisinden faydalananlar, özellikle mezun olduktan sonra hemen iş bulamadıklarında geri ödemede sorunlar yaşıyor. İlk olarak kişinin KYK borç sorgulama ile ödemesi gereken miktar ve ödeme planına erişmesi gerekir. Sorgulama işlemi için e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılarak 'Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü' hizmetleri arasından KYK Kredi Geri Ödeme Sorgulama seçilir. Sorgulama sayfası bundan sonraki adımda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresine yönlendiriliyor. Burada bulunan "internet vergi dairesi" adresinden sorgulama işlemleri yapılabildiği gibi geri ödemeler de gerçekleştirilebiliyor. Sonrasında "Borç Erteleme Talep Türü" seçilerek diğer aşamaya geçilir. Tür olarak:

- İşsizlik Sebebiyle

- Askerlik Sebebiyle

- Yüksek Lisans/ Doktora Sebebiyle seçeneklerinden biri tercih edilmelidir.

KYK BORÇ ERTELEME BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KYK BORCU HANGİ DURUMLARDA SİLİNMEKTEDİR?

Tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan "Hayatını çalışarak kazanamaz." açıklaması bulunan bir sağlık raporu alanların kredi alırken veya aldıktan sonra, vefat edenlerin KYK borçları siliniyor.

İlgili Haberler

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanacak? KYK başvuruları ile ilgili önemli açıklama!
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanacak? KYK başvuruları ile ilgili önemli açıklama!
KYK yurt ve burs başvuru tarihleri n e zaman? Kimler yurt başvurusunda bulunabilir? KYK borçları hakkında açıklama
KYK yurt ve burs başvuru tarihleri n e zaman? Kimler yurt başvurusunda bulunabilir? KYK borçları hakkında açıklama
KYK yurt ve burs başvuru tarihleri ne zaman? Kimler yurt başvurusunda bulunabilir? KYK burs başvuruları
KYK yurt ve burs başvuru tarihleri ne zaman? Kimler yurt başvurusunda bulunabilir? KYK burs başvuruları
Haber Yorumları (2)
MELEK: 3 yıldır borcumu ödeyemedim lütfen bir indirim yapılsın.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SİLİNSİN: İnşallah komple silinir ya faizler de silinsin aminnn
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar Güncel
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu 3. Sayfa
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda! Ekonomi
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Cinsellik
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi 3. Sayfa
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak Güncel
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
ABD başkanlığına adaylığını kabul ettiği toplantıya Melania Trump'ın hareketi damga vurdu
ABD başkanlığına adaylığını kabul ettiği toplantıya Melania Trump'ın hareketi damga vurdu
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı
Güne düşüşle başlayan dolar 7,33'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 7,33'ten işlem görüyor
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti
Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti
Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü
Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Ölü bulunan adamı eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı
Ölü bulunan adamı eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı
Japonya Başbakanı Abe istifa edecek
Japonya Başbakanı Abe istifa edecek
Bankadan para dolu çanta ile çıkan vatandaşın metrelerce sürüklendiği anlar kamerada
Bankadan para dolu çanta ile çıkan vatandaşın metrelerce sürüklendiği anlar kamerada
Çukur'un fenomen ismi Cihangir Ceyhan, diziye 3. bölümde veda edecek
Çukur'un fenomen ismi Cihangir Ceyhan, diziye 3. bölümde veda edecek
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlar cansız beden buldu
Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlar cansız beden buldu
Metropollerde sansasyonel eylem hazırlığında olan teröristler 35 kilo TNT ile yakalandı
Metropollerde sansasyonel eylem hazırlığında olan teröristler 35 kilo TNT ile yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Meral Akşener Berat Albayrak Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Saylak Deniz Akkaya Defne Samyeli Ferhan Şensoy
Spor Fatih Terim Sinan Gümüş Sergen Yalçın Ronald Koeman Mustafa Cengiz
Daha Fazla Tv Türk Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: 2020 KYK borçları silinecek mi? KYK borç sorgulama nasıl yapılır? KYK borç ödeme ve borç erteleme nasıl yapılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 11:12:02. #1.14#
title