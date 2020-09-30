2020 KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar? KPSS ortaöğretim başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılır?
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2020 KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar? KPSS ortaöğretim başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılır?

30.09.2020 12:27 | Son Güncelleme: 30.09.2020 12:32
2020 KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar? KPSS ortaöğretim başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılır?

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman sorusu binlerce aday tarafından heyecanla araştırılıyor. 2020 KPSS ortaöğretim başvuru işlemi nasıl yapılır? ÖSYM, ortaöğretim düzeyinde gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı için son başvuru gününü duyurdu. KPSS ortaöğretim başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

ÖSYM, lisans ve ön lisans düzeyinde gerçekleştirdiği KPSS sınavlarını tamamladı ve adayların gözü ortaöğretim KPSS sınavında. KPSS ortaöğretim başvuruları 15 Eylül'de başlamıştı, son başvuru günü ise 30 Eylül olarak belirlendi. Başvuru ücretini ödemek için son gün ise 1 Ekim şeklinde açıklandı. KPSS ortaöğretim ne zaman?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin yayımladığı başvuru kılavuzunda ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak belirlendi. Geç başvuru ücreti ise yüzd elli artırımla 160 TL'dir.

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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler,

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.),

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

Ortaöğretim mezunu adayların gireceği KPSS tarihi ÖSYM tarafından 22 Kasım 2020 olarak belirlendi. Sınav toplamda 130 dakika sürecek ve 10.15'de başlayacak.

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