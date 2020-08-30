2020 Gazi Koşusu birincisi kim oldu? Gazi koşusu nerede oldu? Call To Victory ne demek? 94. Gazi Koşusu bugün yapıldı. Gazi Koşusu bugün saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. Peki, Gazi koşusu kim kazandı? Gazi Koşusu Koronavirüs önlemleri nasıldı?

Her yıl merakla beklenen ve bu yıl94'üncüsü düzenlenen Gazi Koşusu koronavirüs önlemleri kapsamında yapıldı. Peki, Gazi Koşusu'nu kim kazandı? GAZİ KOŞUSU BİRİNCİSİ KİM OLDU? Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Call To Victory isimli safkan kazandı. CALL TO VİCTORY NE DEMEK? Call To Victory, İngilizce'de 'Zafere Çağrı' anlamına geliyor. Call To Victory isimli İngiliz safkanının sahibi ise Ayşegül Kurtel'dir. CALL TO VİCTORY SAHİBİ KİM? Call To Victory isimli safkan, bugün gerçekleşen Gazi Koşusunda sahibi Ayşegül Kurtel'e 3,9 milyon lira kazandırdı. Son yarışı olan 2200 metre çim pistteki Sait Akson Koşusu dahil son 10 yarışında birinci olarak potayı bulan Call To Victory'nin sahibi Ayşegül Kurtel, Kurtel harasının sahipleri arasındadır.