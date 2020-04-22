2020 Dünya Günü: 'Covid-19 krizine cevap olarak yeşil ekonomiye geçiş sağlanmalı' Dünya Günü'nün 50. yıldönümü kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres hükümetlere çağrıda bulunarak Covid-19 krizi ile mücadele kapsamında iklim değişikliğinin unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Dünya Günü'nün 50. yıldönümü kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres hükümetlere çağrıda bulunarak Covid-19 krizi ile mücadele kapsamında iklim değişikliğinin unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, hükümetlerin böyle bir dönemde 'yeşil ekonomiye' yatırım yapmak isteyenlere öncelik vermesi gerektiğinin altını çizdi. Havayı büyük ölçüde kirleten şirketlerden uzak durulması tavsiyesinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com