2020'de en çok haber olan sosyal medya fenomenleri! Selin Ciğerci ve Danla Bilic kıyasıya yarıştı

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2020 yılında en çok haber konusu olan sosyal medya fenomenlerini açıkladı. Listenin başında ise özel hayatıyla gündemden düşmeyen Selin Ciğerci Çıra geldi. Onu ise her pozu ve yaptığıyla adından söz ettiren Danla Bilic takip etti.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2020 yılında en çok haber konusu olan sosyal medya fenomenlerini açıkladı.

SELİN ZİRVEYE YERLEŞTİ

Habermetre'nin açıkladığı raporda; hem kendi kozmetik markasını kuran hem de eşi Gökhan Çıra ile yaşadıklarından dolayı gündemden düşmeyen Selin Ciğerci 26 bin 839 haberle 1. sırada yer aldı. Çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran sonra da her yaptığıyla haber olan Danla Bilic 25 bin 608 haberle listenin 2. sırasına yerleşti.

DANLA, OKUNMA SAYISIYLA SELİN'İ SOLLADI

Ancak iki fenomen arasında okunma sayılarında bir rekabet yaşandı. Danla Bilic hakkında yapılan haberler 66.449.668 kez tıklanma sayısına ulaşarak 61.622.630 kez tıklanan Selin Ciğerci Çıra'yı solladı.

DUYGU ÖZASLAN DA YERİNİ ALDI

Listenin 3. sırasında ise yaz aylarında aldığı kilolardan sonra bikinili görüntülenen ve özel hayatıyla konuşulan 24 bin 140 haberle Duygu Özaslan oldu. Özaslan'ı bindiği uçakta cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle yargılanan Kerimcan Durmaz 23 bin 186 haberle takip etti.

Duygu Özaslan

ŞEYDA VE NİLAY DA LİSTEDE

Babasıyla aile içinde sorunlar yaşayan ve tehdit edildiği gerekçesiyle babasından şikayetçi olan Şeyda Erdoğan 21 bin 283 haberde yer alırken koronavirüs vakaları olmasına rağmen partiye katılan Nilay Toprak 21 bin 275 habere konu oldu.

Şeyda Erdoğan

Habermetre'nin verilerine göre; Merve Taşkın 21 bin 275 haberle 11. sırada, Çağrı Taner 21 bin 242 haberle 12. sırada, Nez Demir 21 205 haberle 13. sırada, Duru Önver 21 bin 167 haberle 14. sırada, Görkem Karman 21 bin 123 haberle 15. sırada, Şükran Kaymak 21 bin 106 haberle 16. sırada, Betizm lakaplı Betül Demirkaya 21 bin 99 haberle 17. sırada, Cemal Can Canseven 16 bin 231 haberle 18. sırada, CZN Burak lakaplı Burak Özdemir 3 bin 445 haberle 19. sırada, Berk Atan ise bin 605 haberle 20. sırada yer aldı.

OKUNMA SAYISIYLA FARK ATTI

Listede 18. sırada yer alan Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, 16 bin 231 habere konu olurken okunma sayısı olarak 65.567.289 kez tıklanarak listenin 3. sırasına yerleşti.

Dijital Haber Bankası Habermetre'nin, 2020 yılında en çok haber konusu olan fenomenleri açıkladığı liste şu şekilde: