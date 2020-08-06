2020 Aşure Ayı ne zaman? Aşure Ayı hangi aydır? Aşure Ayı nedir? Muharrem Ayı ne zaman başlıyor?
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2020 Aşure Ayı ne zaman? Aşure Ayı hangi aydır? Aşure Ayı nedir? Muharrem Ayı ne zaman başlıyor?

Merakla beklenen ve sıkça sorulan sorulardan bir Aşure Ayı ne zaman? Diyanet İşlerinin yayınladığı dini günler takvimine göre Aşure Ayı belli oldu. Muharrem Ayının 10. gününde yapılmaktadır. Aşure Ayı hangi gün? Aşure Ayı ne zaman?

2020 Aşure Ayı ne zaman? Aşure Ayı hangi aydır? Aşure Ayı nedir? Muharrem Ayı ne zaman başlıyor?
06.08.2020 09:50 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:54

Birlik, beraberlik ve bereketin ayı olarak bilinen Muharrem ayında aşure yapmak yıllardır süregelen gelenektir. Kur'an-ı Kerim'de önemi sıkça bahsedilen bu ayın amacı beraberliği pekiştirmektir.

2020 Aşure Ayı ne zaman? Aşure Ayı hangi aydır? Aşure Ayı nedir? Muharrem Ayı ne zaman başlıyor?

AŞURE AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Aşure Ayı, Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilir. Diyanet işlerinin yaptığı açıklamaya göre, 29 Ağustos'ta başlayacak.

2020 Aşure Ayı ne zaman? Aşure Ayı hangi aydır? Aşure Ayı nedir? Muharrem Ayı ne zaman başlıyor?

AŞURE AYI NEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de Aşure Ayının önemine yer verilmiştir. Rivayetlere göre Hz. İbrahim aşure günü dünyaya gelmiş, Hz. Musa ve kavmi Firavun'un zulmünden bugünde kurtulmuş, Hz. Nuh'un gemisi Cûdi dağına aşure günü oturmuştur.

Aşure Ayı bolluk, bereket, yardımlaşma ve mutluluk günü kabul edilir.

2020 Aşure Ayı ne zaman? Aşure Ayı hangi aydır? Aşure Ayı nedir? Muharrem Ayı ne zaman başlıyor?

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