2019- YKS cevap kağıtları ve cevapları erişime açıldı! ÖSYM tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM, 2019- YKS cevap kağıtları ve cevaplarını adayların erişimine açtı. Resmi siteden yapılan duyuru ile on gün süre ile 2019- YKS cevap kağıtları ve cevapları inceleme şansı olacak. Adaylar, ÖSYM AİS (https://ais.osym.gov.tr) TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıp cevap kağıtlarını görebilecekler. Aşağıdaki bağlantı ile cevap kağıdınızı görebilirsiniz. Sonuçların açıklanması ile merak edilen bir konu ise ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2019 YKS CEVAP KAĞITLARI VE ADAYLARIN CEVAPLARI

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

ÖSYM TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM yaklaşık bir ay önce bilgilendirme amaçlı tercih kılavuzu yayınlamıştı. Yaptığı açıklama ile ileriki günlerde ÖSYM tercih kılavuzunun güncellenip yeniden yayınlanacağı söylenmişti. YKS sonuçları açıklanması ile ÖSYM tercih kılavuzunun her an yayınlanması bekleniyor.