2019 Yılının En Son Victoria's Secret Meleği Barbara Palvin Oldu!

Podyumlarda sık sık boy gösteren güzel model Barbara Palvin, Victoria's Secret'ın yeni meleği olarak kanatlarına kavuştu.

İLK MACAR MELEK OLDU

İlk kez 12 yaşında keşfedilen Macar model, ilk çıkışını 2010 yılında Prada defilesi ile Milano'da yaptı. Barbara; Chanel Haute Couture şovu için Saint-Tropez'de katıldığı seçmelerde Karl Lagerfeld'in dikkatini çekti ve sonrasında Chanel'in birçok reklam kampanyasının yüzü oldu. Global markalarla yaptığı çalışmalardan sonra Barbara ilk kez 2012 yılında Victoria's Secret Fashion Show'da yürüdü. 2018 yılında ise geri dönüş yaparak herkesi tekrardan büyüledi ve 2019 yılında Victoria's Secret'ın ilk Macar meleği oldu.

ÜNLÜ FOTOĞRAFÇILARLA ÇALIŞTI

Mert & Marcus, Steven Meisel, Terry Richardson ve Cüneyt Akeroğlu gibi ünlü fotoğrafçılarla çalışan Barbara, V Magazine, Vogue, Elle, Harper's Bazaar, L'officiel, i-D ve Numero'nun da aralarında bulunduğu birçok derginin moda çekimlerinde boy gösterdi.