2019 Yerel Seçim Sonuçları

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Muğla'da en başarılı seçimleri gerçekleştirdiklerini belirterek, Cumhur İttifakının 7 ilçe belediyesini kazandığını bildirdi.

Mete, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada,

Muğla'da resmi olmayan sonuçlara göre 6 ilçe belediye başkanlığı seçimlerini partisinin, 1 ilçeyi ise MHP adayının kazandığını belirterek Cumhur İttfakı'nın Muğla'da başarılı bir seçim gerçekleştirdiğini ifade etti.



Mete, "Yerel seçimlerde 3 olan belediye sayımızı 7'ye çıkarmamızın nedeni bizde bulunan belediyelerde yapmış olduğumuz çalışmalarımızdır." dedi.



Önümüzdeki dönem ilçe sayısını artırarak büyükşehiri kazanmanın mümkün olacağına işaret eden Mete, "Biz seçimlerde Muğla olarak başarılı olduk. Tabii ki halkın iradesine saygı göstermek gerekiyor. Kaybettiğimiz İlçelerde de oylarımızı çok yükselttik. Bu bizi asla yılgınlığa düşürmeyecektir. Bizler MHP'li kardeşlerimizle önümüzdeki dönemi çok daha iyi değerlendireceğiz. Önümüzdeki ilk genel seçimlerde milletvekili sayımızı arttıracağız." diye konuştu.



Kadem Mete, seçim öncesi özellikle sosyal medyada büyük algı operasyonları gerçekleştirildiğini anlatarak, "Seçime kısa bir süre kala, özellikle sosyal medyada aşırı şişirilen düzmece anketlerle bağımsız aday Behçet Saatçı'nın oy oranı çok yüksekmiş gibi gösterilerek sanki mevcut belediye başkanı Osman Gürün ile seçimin ikisi arasında olacağı gibi bir algı oluşturuldu. Bu algı bize zarar verdi. Meclis üyeliği için yüzde 36-37 oy aldığımız seçimde büyükşehir oylarımız bu nedenle düştü." dedi.

Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır ise 3,5 aylık zaman zarfında Muğla için büyük çaba harcayarak projelerini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.



Seçim çalışmalarının medeni ilişkiler içerisinde yürüttüklerini vurgulayan Hıdır, şöyle konuştu:



"Muğla'mıza yakışır şekilde teşkilatımızla muhalefet partisine mensup adaylar ile diyalog içerisinde olduk. Sonuçta milletimiz tercihini yaptı. Buna göre büyükşehir belediyesinde yüzde 28 oranda oy aldık. Yüzde 38 oyu da meclis üyelikleri ve ilçe belediye başkanlıklarında aldık. Kazanan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Önümüzdeki 5 yılda, geçmişte yapılan hataları tekrar etmeyeceklerini ümit ediyorum. Özellikle siyasi ayrım gözetmeden köy ve ilçelerimize yatırım yapacaklarına inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak vatandaşımızın her daim yanında olacağımıza gönülden inanıyorum ve halkımızın inanmasını arzu ediyorum. "



Hıdır, seçim çalışmalarında kendilerine destek veren parti mensuplarına da teşekkür etti.

Kaynak: AA