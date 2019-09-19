2019'un son yaz cemiyetleri

19.09.2019 11:07

HASAN DELİKANLI OLDU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, AK Parti MKYK üyesi Kocaeli Milletvekili Av.Emine Zeybek, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ile birlikte Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra'nın oğlu Hasan Ağra'nın sünnet cemiyetine katıldı. Ağra ailesini tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

DERYA İLE BAHADIR EVET DEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı'nın kızı Derya Yılancı ile Bahadır Sanoğlu'nun nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

İLKER İLE CANAN DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe Belediyesi Emlak İstimlak Birim Müdürü İlknur Çakar'ın oğlu İlker Çakar ile Canan Özyurt'un nikahlarını kıydı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

VEYSEL İLE NİDA ÇOK MUTLU

Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi sakinlerinden Veysel Savur ile Nida Turan'un nikahlarını Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman kıydı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

ENES İLE YASEMİN EVET DEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Suadiye Mahallesi sakinlerinden Enes Öden ile Yasemin Mumcu'nun düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

DOĞAN CAN İLE DUYGU DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi sakinlerinden Doğan Can Demirayak ile Duygu Kürü'nin düğün cemiyetine Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'da katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

İSA İLE EDA ÇOK MUTLU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, İstasyon Mahallesi sakinlerinden İsa Calp ile Eda Kurul''u nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

FATİH İLE GİZEM EVET DEDİ

Kartepe Ataevler Mahallesi sakinlerinden Fatih Özdemir ile Gizem Karaca'nın nikahlarını Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman kıydı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

MUSTAFA İLE FEYZA DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Ataevler Mahallesi sakinlerinden Mustafa Ardahan ile Feyza Demirtaş'ın düğün cemiyetine Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'da katıldık. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

GÖKHAN İLE KÜBRA ÇOK MUTLU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Uzuntarla Mahallesi sakinlerinden Gökhan Balkan ile Kübra Tütüncü'nün nikahlarını kıydı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

KERİM DELİKANLI OLDU

Kartepe İstasyon Mahallesi sakinlerinden Cavit Kurt'un oğlu Kerim Kurt'un sünnet cemiyetine Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'da katıldı. Kurt ailesini tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

Kaynak: Bültenler