2019 resmi tatiller takvimi: Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil?

Kurban Bayramı, Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayramdır. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir. Çalışanlar ise dört günlük bayram tatili ile birlikte yıllık izinlerini birleştirip uzun bir tatil yapma imkanı buluyorlar. Bundan dolayı, her sene farklı zamana denk gelen Kurban Bayramı tarihi araştırılıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Bu sene Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte resmi tatiller takvimi 2019...

KURBAN BAYRAMI 2019 NE ZAMAN BAŞLIYOR? KAÇ GÜN TATİL?

2019 Kurban Bayramı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanıyor. Miladi takvime göre ise bu sene Kurban Bayramı arifesi 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelmektedir. 11 Ağustos Pazar günü başlayan Kurban Bayramı 2019, 14 Ağustos Çarşamba günü sona eriyor. Bayramın sonrasında gelen Perşembe ve Cuma günleri, yıllık izin alınması halinde 9 günlük bir Kurban Bayramı tatili ortaya çıkıyor. İşte 2019 Kurban Bayramı tarihi

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı