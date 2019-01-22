2019 Oscar Adayları Açıklandı!

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 91'inci kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödülleri'nin adayları açıklandı.

İşte adaylar:

EN İYİ FİLM

"Roma"

"A Star Is Born"

"Bohemian Rhapsody"

"Black Panther"

"Green Book"

"The Favourite"

"BlacKkKlansman"

"Vice"

EN İYİ KADIN OYUNCU

Glenn Close, "The Wife"

Lady Gaga, "A Star Is Born"

Olivia Colman, "The Favourite"

Melissa McCarthy, "Can You Ever Forgive Me?"

Yalitza Aparicio, "Roma"

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Christian Bale, "Vice"

Bradley Cooper, "A Star Is Born"

Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

Viggo Mortensen, "Green Book"

Willem Dafoe, "At Eternity's Gate"

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Regina King, "If Beale Street Could Talk"

Emma Stone, "The Favourite"

Rachel Weisz, "The Favourite"

Amy Adams, "Vice"

Marina de Tavira, "Roma"

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Mahershala Ali, "Green Book"

Richard E. Grant, "Can You Ever Forgive Me?"

Adam Driver, "BlacKkKlansman"

Sam Elliott, "A Star Is Born"

Sam Rockwell, "Vice"

EN İYİ YÖNETMEN

Alfonso Cuarón, "Roma"

Spike Lee, "BlacKkKlansman"

Adam McKay, "Vice"

Yorgos Lanthimos, "The Favourite"

Pawel Pawlikowski "Cold War"

EN İYİ SENARYO

"The Favourite," Deborah Davis and Tony McNamara

"Roma," Alfonso Cuarón

"First Reformed," Paul Schrader

"Green Book," Nick Vallelonga, Brian Currie and Peter Farrelly

"Vice," Adam McKay

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

"Can You Ever Forgive Me?," Nicole Holofcener and Jeff Whitty

"If Beale Street Could Talk," Barry Jenkins

"BlacKkKlansman," Spike Lee, Charlie Wachtel, David Rabinowitz and Kevin Willmott

"A Star Is Born," Eric Roth, Bradley Cooper and Will Fetters

"The Ballad of Buster Scruggs," Joel Coen and Ethan Coen

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ

"Roma," Alfonso Cuarón

"A Star Is Born," Matthew Libatique

"The Favourite," Robbie Ryan

"Cold War," Lukasz Zal

"Never Look Away," Caleb Deschanel

EN İYİ ANİMASYON

"Spider-Man: Into the Spider-Verse"

"Isle of Dogs"

"Mirai"

"Ralph Breaks the Internet"

"Incredibles 2"

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

"Avengers: Infinity War"

"Christopher Robin"

"First Man"

"Ready Player One"

"Solo: A Star Wars Story"

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

"Black Panther," Ruth E. Carter

"The Favourite," Sandy Powell

"Mary Queen of Scots," Alexandra Byrne

"Mary Poppins Returns," Sandy Powell

"The Ballad of Buster Scruggs," Mary Zophres

EN İYİ SES KURGUSU

"First Man"

"A Quiet Place"

"Black Panther"

"Bohemian Rhapsody"

"Roma"

EN İYİ SES MİKSAJI

"A Star Is Born"

"Black Panther"

"Bohemian Rhapsody"

"First Man"

"Roma"

EN İYİ KISA ANİMASYON

"Animal Behaviour"

"Bao"

"Late Afternoon"

"One Small Step"

"Weekends"

EN İYİ LİVE ACTİON KISA FİLM

"Detainment"

"Fauve"

"Marguerite"

"Mother"

"Skin"

EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK

"Black Panther"

"BlacKkKlansman"

"If Beale Street Could Talk"

"Isle of Dogs"

"Mary Poppins Returns"

EN İYİ KURGU

"The Favourite," Yorgos Mavropsaridis

"Green Book," Patrick J. Don Vito

"BlacKkKlansman," Barry Alexander Brown

"Bohemian Rhapsody," John Ottman

"Vice," Hank Corwin

EN İYİ YABANCI FİLM

Cold War

Roma

Shoplifters

Never Look Away

Capernaum

EN İYİ KISA BELGESEL

"Black Sheep"

"End Game"

"Lifeboat"

"A Night at the Garden"

"Period. End of Sentence."

EN İYİ BELGESEL

"Free Solo"

"Hale County This Morning, This Evening"

"Minding the Gap"

"Of Fathers and Sons"

"RBG"

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

"Border"

"Mary Queen of Scots"

"Vice"

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

"Black Panther"

"Roma"

"First Man"

"The Favourite"

"Mary Poppins Returns"