2020 KYK burs sonuçları açıklandı | 2020 KYK bursları ne zaman yatacak?
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2020 KYK burs sonuçları açıklandı | 2020 KYK bursları ne zaman yatacak?

07.12.2020 10:06 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:11
2020 KYK burs sonuçları açıklandı | 2020 KYK bursları ne zaman yatacak?

Son dakika haberi... 2020 Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs sonuçları açıklandı. KYK burs miktarı 2020'de ne kadar? 2020 KYK bursları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

2020 Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs sonuçları açıklandı. KYK burs miktarı 2020'de ne kadar? 2020 KYK bursları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK burs sonuçları açıklandı! Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/kredi başvurularına ilişkin sonuçlar açıklandı.

KYK BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BURS NE KADAR 2020?

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira, Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

Bu yıl burs ve kredi miktarında artış yapılması bekleniyor.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATIYOR?

KYK ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.

KYK BURS TAAHHÜTNAMESİ

2020 KYK Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.

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