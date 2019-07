2019 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı'nın ardından mübarek bayramlardan Kurban Bayramı da Ağustos ayından kutlanacak. Müslüman dünyasının heyecanla beklediği Kurban Bayramı geldi ve vatandaşlar kurbanlıklarını almaya devam ediyor. 2019 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte detaylar…

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil yapan halkın, Kurban Bayramı'nın da 9 gün olması yönünde istekleri bulunuyor. Öte yandan turizmciler de bayram sonrasındaki 15 – 16 Ağustos'un da tatil yapılması taraftarı. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını beklediklerini ve bu konudaki kararın bir an önce açıklanmasının sektör açısından olumlu olacağını belirtti. Resmi kurumlardan söz konusu talebe yönelik herhangi bir açıklama gelmedi.

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dini bayramdır. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac ibadetini yerine getirdikleri baramdır.

Kavram olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili bilgiden yola çıkarak, kurban kavramı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet bulunur.