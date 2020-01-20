2019'da Türkiye üzerinden AB'ye giren kaçak göçmenlerin sayısı yüzde 46 arttı
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2019'da Türkiye üzerinden AB'ye giren kaçak göçmenlerin sayısı yüzde 46 arttı

Doğu Akdeniz üzerinden yasa dışı olarak Avrupa Birliği'ne giriş yapan göçmen sayısının geçtiğimiz yıl, 2018'e göre yüzde 46 oranında arttığı bildirildi.

20.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:47
2019'da Türkiye üzerinden AB'ye giren kaçak göçmenlerin sayısı yüzde 46 arttı

Sınır Koruma Ajansı ( Frontex) üzerinden Avrupa'ya izinsiz giriş yapan göçmen sayısının 2019'da, 2018'e göre yüzde 46 oranında arttığını duyurdu.


Frontex İcra Direktörü Fabrice Leggeri Brüksel'de yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaş ve Afganistan'daki istikrarsızlık nedeniyle 2019'da 82 binden fazla göçmenin rotasından AB'ye girmeye çalıştığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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