2018 YDS İlkbahar Dönemi Sınavı Ne Zaman? Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

2018 YDS İlkbahar Dönemi Sınavı başvuruları, 7-15 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. Geç Başvuru tarihi ise 28 Şubat 2018 olarak belirlendi. 2018 YDS İlkbahar Dönemi Sonuçları 26 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM tarafından Eylül 2018'de yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) başvuruları başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 2018-YDS başvurularının Temmuz - Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra belirtilen sürede sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak. 2018 YDS ilkbahar ve sonbahar olmak üzere senede iki defa ÖSYM tarafından yabancı dil yeterliliğini ölçmek için uygulanan bir sınavdır.

2018 YDS İlkbahar Dönemi Sınavı Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak. Bir dönemde yalnız bir yabancı dilden sınava girilebilecektir. 2018 YDS İlkbahar Dönemi Sınavı'nda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılacak. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunacak. Diğer dillerde sınav yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yapılacak. Türkçeye ve yabancı dile çevirilerde her biri için yaklaşık 200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılacak. Sınava başvuracak adaylar başvuru işlemleri sırasında 90 TL sınav ücretini ilgili bankalara ödemek durumundadırlar. 2018 YDS İlkbahar Dönemi Sınavı 1 Nisan 2018 tarihinde saat 10.00'da yapılacak ve 180 dakika (3 Saat) sürecek.

Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacaktır. Ayrıca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebileceklerdir. Yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekir. İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz