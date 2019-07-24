2018 Trans Güzeli Didem Akay, otel odasında ölü bulundu

2018 Trans Güzellik Kraliçesi Didem Akay, kaldığı otelin odasında canına kıydı. Akay'ın yaşadığı baskılardan dolayı kendini astığı iddia edildi. Didem Akay'ın ölüm haberi sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Akay'ın cenazesi ise bugün İzmit'te toprağa verilecek.

"İNTİHAR ETTİ"

Genç gazeteci Murat Beyaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Akay'ın ölüm haberini şu sözlerle duyurdu: "Trans kadın Didem Akay yaşadığı baskılara daha fazla dayanamayarak dün intihar etti! Didem, Hande Kader'in arkadaşıydı. Hande'yi yakarak öldürdüler. Didem'i baskıyla..."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Didem Akay'ın baskılardan dolayı canına kıydığı yönündeki iddialar ise sosyal medyada tepki çekti. Birçok kullanıcı Akay'ın ölümüne çok üzüldüklerini söylenerek sitem etti.

ARKADAŞI YAKILARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Didem Akay, 2016 yılının Ağustos ayında yakılarak katledilen trans kadın Hande Kader'in yakın arkadaşıydı.