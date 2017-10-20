2018 KPSS önlisans sınavı ne zaman başlıyor? ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer almayan, tarih verilmeyen 2018 KPSS önlisans sınavı ne zaman başlıyor sorusu, iki yıllık mezunlar tarafından sorulmaya başlandı. Önlisans mezunları bir taraftan DGS tercih sonuçlarının açıklanmasını beklerken diğer taraftan da devlet memuru olmak isteyenler, sınav merkezi tarafından açıklama bekliyor.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2017 yılı sınav takvimi içerisinde "Önlisans sınavı"na dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Sınav takvimi tek yıllarda "önlisans" sınavını yapmıyor. 2018 yılı sınav takvimi, sınav merkezi tarafından daha oluşturulmadı. Takvim oluşturulur oluşturulmaz haber içeriğinde paylaşılacak.

ÖSYM önlisans sınavında hangi soruları soruyor?

Sınav merkezi sınavı ikiye ayırıyor. Sınavda genel yetenek ve genel kültür adı altında sorular bulunuyor. Genel yetenekte sınav merkezi Türkçeden 30, Matematikten 30 soru, toplam 60 soru soruyor. İşte sınav konuları:

2018 KPSS Türkçe soruları

Sözcük Bilgisi 3 soru

Dil Bilgisi 6 soru

Anlatım Bozuklukları 3 soru

Okuduğunu Anlama 15 soru

Yazım-Noktalama 2 soru

2018 KPSS Matematik soruları

Sayılarla İşlem Yapma 6 soru

Matematiksel İlişkilerden Yararlanma 6 soru

Problem Çözme 12 soru

Temel Geometrik Bilgilerden Yararlanma 3 soru

Tablo,Grafik Okuma ve Yorumlama 3 soru

Genel kültürde sınav merkezi 27 soru Tarih, 18 soru Coğrafya, 9 soru Vatandaşlık, 6 soru soruyor. Toplamda 60 soru bulunuyor. İşte konular ve soru dağılımları

2018 KPSS Tarih soruları

Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri 3 soru

Osmanlı Devleti 9 soru

Atatürk İlke ve İnkılapları 12 soru

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 3 soru

2018 KPSS Önlisans Coğrafya soruları

Türkiye'nin Fiziki Özellikleri 7 soru

Türkiye'nin Beşeri Özellikleri 3 soru

Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri 8 soru

2018 KPSS Önlisans Vatandaşlık soruları

Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku 3 soru

Anayasa 4 soru

İdare 2 soru

Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyo-ekonomik konular 6 soru