2018 KPSS önlisans sınavı ne zaman başlıyor? | ÖSYM sınav takvimi
2018 KPSS önlisans sınavı ne zaman başlıyor? ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer almayan, tarih verilmeyen 2018 KPSS önlisans sınavı ne zaman başlıyor sorusu, iki yıllık mezunlar tarafından sorulmaya başlandı. Önlisans mezunları bir taraftan DGS tercih sonuçlarının açıklanmasını beklerken diğer taraftan da devlet memuru olmak isteyenler, sınav merkezi tarafından açıklama bekliyor.
2018 KPSS önlisans sınavı ne zaman başlıyor? ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer almayan, tarih verilmeyen 2018 KPSS önlisans sınavı ne zaman başlıyor sorusu, iki yıllık mezunlar tarafından sorulmaya başlandı. Önlisans mezunları bir taraftan DGS tercih sonuçlarının açıklanmasını beklerken diğer taraftan da devlet memuru olmak isteyenler, sınav merkezi tarafından açıklama bekliyor.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2017 yılı sınav takvimi içerisinde "Önlisans sınavı"na dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Sınav takvimi tek yıllarda "önlisans" sınavını yapmıyor. 2018 yılı sınav takvimi, sınav merkezi tarafından daha oluşturulmadı. Takvim oluşturulur oluşturulmaz haber içeriğinde paylaşılacak.
ÖSYM önlisans sınavında hangi soruları soruyor?
Sınav merkezi sınavı ikiye ayırıyor. Sınavda genel yetenek ve genel kültür adı altında sorular bulunuyor. Genel yetenekte sınav merkezi Türkçeden 30, Matematikten 30 soru, toplam 60 soru soruyor. İşte sınav konuları:
2018 KPSS Türkçe soruları
Sözcük Bilgisi 3 soru
Dil Bilgisi 6 soru
Anlatım Bozuklukları 3 soru
Okuduğunu Anlama 15 soru
Yazım-Noktalama 2 soru
2018 KPSS Matematik soruları
Sayılarla İşlem Yapma 6 soru
Matematiksel İlişkilerden Yararlanma 6 soru
Problem Çözme 12 soru
Temel Geometrik Bilgilerden Yararlanma 3 soru
Tablo,Grafik Okuma ve Yorumlama 3 soru
Genel kültürde sınav merkezi 27 soru Tarih, 18 soru Coğrafya, 9 soru Vatandaşlık, 6 soru soruyor. Toplamda 60 soru bulunuyor. İşte konular ve soru dağılımları
2018 KPSS Tarih soruları
Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri 3 soru
Osmanlı Devleti 9 soru
Atatürk İlke ve İnkılapları 12 soru
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 3 soru
2018 KPSS Önlisans Coğrafya soruları
Türkiye'nin Fiziki Özellikleri 7 soru
Türkiye'nin Beşeri Özellikleri 3 soru
Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri 8 soru
2018 KPSS Önlisans Vatandaşlık soruları
Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku 3 soru
Anayasa 4 soru
İdare 2 soru
Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyo-ekonomik konular 6 soru