2018'İn Fark Yaratan Kadınları Ödüllerini Aldı

Ödüller, Türkiye'nin ilk toplumsal cinsiyet eşitliği adına erkekler tarafından kurulan Yanındayız Derneği üyeleri tarafından verildi.

Marka, pazarlama, reklam ve medya dünyası başta olmak üzere iş hayatındaki başarıları ile adından söz ettiren kadınları onurlandırmak için gerçekleştirilen "Fark Yaratan Kadınlar" töreni bu yıl 6. kez Brand Week Istanbul kapsamında Zorlu PSM'de gerçekleşti. "Fark Yaratan Kadınlar 2018" ödülleri bu yıl 10 başarılı kadına takdim edildi.

"Türkiye'nin Fark Yaratan kadınlarına ödülleri; toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak üzere yola çıkan ve çoğunluğu erkeklerden oluşan ilk sivil toplum kuruluşu Yanındayız Derneği üyeleri;Necati Özkan, Cevdet Mercan, Murat Yeşildere, Yekta Kopan, Murat Yetkin, Sami Kariyo ve MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan tarafından verildi.

Yaşam Boyu Onur Ödülünün sahibi GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy oldu. Canan Özsoy konuşmasında, "55 yaşındayım. Hayatım boyunca Türkiye'de kadının yeri pek de fazla yol kat etmedi. Bu gibi ödüller ve fırsat eşitliğine inanan şirketlerin gerçekleştirdiği çalışmalar kadına destek için son derece önemli adımlar. OECD ülkeleri arasında kadınların iş hayatına girme oranı yüzde 63. Türkiye'de ise bu oran sadece yüzde 33,8. Türkiye'deki kadınların iş hayatına katılımını bu üst seviyelere taşıyabilirsek dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olacağımıza inanıyorum" dedi. Özsoy, ödülünü çalışan ve çalışmak isteyen tüm kadınlar adına aldığını belirtti.

İşte Türkiye'nin Fark Yaratan 10 Kadını

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Canan Özsoy/ GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü

Global Lider: Serpil Timuray/ Vodafone Avrupa Bölgesi CEO'su

Sınırları Aşan Lider: Nihal Temur/ Unilever Türkiye, Rusya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Kafkasya Tedarik Zincirinden Sorumlu Bölge Başkanı & Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi

Marka Lideri: Pınar Mavituna/ Shell Global Yakıtlar ve Fiyatlandırma Genel Müdürü

Pazarlama Lideri: Çağanur Atay Uçtu/ MediaMarkt Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü

Pazarlama Lideri: Pınar Öney Bilsel/ Nestlé Türkiye İçecekler Grubu Genel Müdürü

Pazarlama Lideri: İpek Ersavaş/ P&G Türkiye ve Kafkasya Pazarlama Direktörü

Teknoloji Lideri: Başak Taşpınar Değim/ Armut.com Kurucu Ortak

Tasarım Lideri: Gaye Çevikel/ GAİA&GİNO Kurucu&CCO, Nude Glass Kreatif Direktörü

Sosyal Sorumluluk Lideri: İpek Ilıcak Kayaalp/ Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı