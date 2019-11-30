2018'de AIDS nedeniyle 770 bin kişi hayatını kaybetti
Haberler » Dünya » 2018'de AIDS nedeniyle 770 bin kişi hayatını kaybetti - Haber

2018'de AIDS nedeniyle 770 bin kişi hayatını kaybetti

Dünya genelinde Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) nedeniyle geçen yıl yaklaşık 770 bin kişi yaşamını yitirdi.

30.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:58
2018'de AIDS nedeniyle 770 bin kişi hayatını kaybetti

Dünya genelinde Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) nedeniyle geçen yıl yaklaşık 770 bin kişi yaşamını yitirdi.


Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programının () yayımladığı rapora göre, HIV epidemisinin başlangıcından bu yana 74,9 milyon kişi HIV ile enfekte oldu, 32 milyon kişi ise AIDS ile ilişkili hastalıklar nedeni ile hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et