2018'de AIDS nedeniyle 770 bin kişi hayatını kaybetti

30.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:58

Dünya genelinde Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) nedeniyle geçen yıl yaklaşık 770 bin kişi yaşamını yitirdi.



Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programının (UNAIDS) yayımladığı rapora göre, HIV epidemisinin başlangıcından bu yana 74,9 milyon kişi HIV ile enfekte oldu, 32 milyon kişi ise AIDS ile ilişkili hastalıklar nedeni ile hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle