2017 yılında vefat etmişti... İbrahim Erkal'ın eşinden flaş açıklama

2017 yılında beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın hayatı film oluyor. Erkal'ın eşi Filiz Erkal, çekilecek filme dair ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, kızı Dilara Hatice, kız kardeşi ve yeğenleriyle birlikte önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldılar. Filiz Erkal, 2017 yılında hayatını kaybeden eşi İbrahim Erkal'ın hayatının film olacağını açıklayıp, ayrıca merhum eşinin 30 şarkısından oluşan albümü için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

"ALBÜM GELİYOR"

Filiz Erkal, eşinin eski şarkılarından oluşan albümde birçok sanatçının yer alacağını söyleyip şöyle konuştu:

"30 şarkıdan oluşan albüm geliyor. Bu albümde bir çok isim olacak. Uzun zamandan beri üzerinden çalışıyorduk ama pandemi nedeniyle beklemek zorunda kaldık. Yakın zamanda hayata geçecek. İsmi şimdilik sürpriz olsun. Tabii ki Sıla, Demet Akalın, Yıldız Tilbe gibi pek çok usta isimler de olacak. Ay sonunda start vereceğiz inşallah. İbrahim'in özellikle şarkılarını okumasını istediği sanatçılar da vardı. O isimlerin sürpriz olmasını istediğimiz için şimdilik açıklamıyoruz. Albümün altyapıları yapılıyor. Heyecanla bekliyoruz."

"İBRAHİM'İ OYNAYACAK OYUNCU BELLİ OLMADI"

Filiz Erkal ayrıca eşi Erkal'ın hayatının film olarak çekileceği müjdesini verip, yapım şirketiyle görüşmelerinin sürdüğünü anlatıp, "Şu anda sinema filmi için görüşüyoruz. Görüşme yaptığımız yapım şirketi var. Pandemi nedeniyle beklemiştik. İbrahim'i hangi oyuncunun oynayacağını yapım şirketi belirleyecek. Yapım şirketiyle görüşmeler tamamlandıktan sonra eylül ayı gibi çekimlere başlayacak" diye konuştu.

İBRAHİM ERKAL NE ZAMAN ÖLDÜ?

Sanatçı İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017'de son albümü "Ömrüm"ün çıkmasından yaklaşık iki ay sonra evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybedip kafasını yere vurarak beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda 29 gün tedavi gören İbrahim Erkal, 11 Mayıs 2017'de hayatını kaybetti ve cenazesi, Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Snob Magazin