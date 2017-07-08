2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na Doğru

İşitme Engelliler Yüzme Milli Takımı Teknik Koordinatörü Zafer Yüksel, İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılacak sporcu kadrosuyla ilgili, "Çocuklarımızın hepsi gayet iyi ve motive şekilde kendilerini olimpiyat havasına kaptırmış durumdalar." dedi.



İşitme Engelliler Olimpiyatları Medya Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yüzme Milli Takımı, 18-30 Temmuz tarihlerinde Samsun'da yapılacak oyunların hazırlıklarına Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) devam ediyor.



Milli takımın 8 kişilik sporcu kadrosu, Türkiye Şampiyonası'nda stillerinde en iyi dereceyi elde edenlerden seçilirken, Zafer Yüksel, sporcuların gayet iyi ve motive şekilde olimpiyat havasına girdiklerini belirterek, "Biz de teknik ekip olarak onlara çalışmalar konusunda yardımcı olup eksiklerimizi tamamlama yoluna gidiyoruz." diye konuştu.



Takımın işitme engelli antrenörü Berra Çetindaş ise eski yüzme milli takım sporcusu olduğunu, sporculuk döneminde duyabilen çalıştırıcılar ve takım arkadaşlarıyla yaşadığı sıkıntıların önüne geçmek için antrenörlüğü seçtiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:



"Duyan bir antrenörle duymayan sporcu arasında fark bulunuyor. Benim zamanımda hocalar ve sporcular arasındaki iletişim eksikliklerini fark ediyorduk. Çok problem yaşıyorduk. Böyle bir ortamda sadece sporcu değil hoca da iletişim kopukluğu yaşıyor. Antrenörlük diploması alma sebebim de bu oldu. Antrenörler ve sporcular arasında bir nevi elçilik yapıyorum."



İşitme Engelliler Yüzme Milli Takımı'nda yer alan sporcular şöyle:



Meliha Uncu Tosun, Emre Gürsoy, Berna Dikyuva, Emirhan Eroğlu, Reyhan Küçük, Ali Özyalçın, Cihan Sarıoğlu ve Buse Yörükoğlu .