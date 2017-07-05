2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na Doğru

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda mücadele edecek Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı'nda tecrübeli ve genç sporcular bir arada forma giyiyor.



İşitme Engelliler Olimpiyatları Medya Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Samsun'da 18-30 Temmuz'da yapılacak organizasyona katılacak Avrupa ve dünya şampiyonu Erkek Milli Takımı'nın en büyük sporcusu, 33 yaşındaki Emrullah Palaz, en küçüğü ise 16 yaşındaki Furkan Genç.



Kamp? çalışmalarına devam eden Milli Takım'ın oyuncularından Emrullah Palaz, başta aynı mevkide oynayan Furkan olmak üzere tüm takım arkadaşlarına tecrübesiyle yardımcı oluyor. 1984 Antalya doğumlu sporcu, 4 kardeşin en büyüğü.



Voleybola 17 yaşında başlayan ve 2002 yılında ay-yıldızlı formayı giymeye başlayan Emrullah, ilk olimpiyat tecrübesini 2009'da Tayvan'da yaşadığını belirterek, "Başantrenörümüz Osman Çarkçı'nın iyi metotları var ve bizler de onları uygulamaya çalışıyoruz. Voleybol benim için büyük bir aşk demek. Milli Takım'da da çok iyi smaçörler, defans ve hücum oyuncuları var. Hepsi ayrı ayrı yetenekli. Ben başarılı bir takımda yer aldığım için gururluyum. Artık yaşlanmaya başladım ve yerimi Furkan gibi başarılı sporculara bırakmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Furkan'ın çok azimli ve çalışkan bir oyuncu olduğunu vurgulayan Emrullah, "Çok meraklı ve hevesli. Ona örnek olmaya çalışıyorum. Zaten otelde de aynı odada kalıyoruz. Sadece Furkan'ı değil, takımdaki tüm arkadaşlarımı çok seviyorum ve onlara elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu olimpiyatlarda inşallah kendi evimizde şampiyon olacağız." diye görüşlerini aktardı.



Voleybol sporuyla 2012 yılında tanıştığını söyleyen Furkan Genç ise, "2013 yılında Milli Takım'a alındım. Ekipte pasör olarak görev alıyorum. Burada çok güzel arkadaşlıklar edindim. Antrenörlerimi ve ağabeylerimi çok seviyorum. Bana her konuda yardımcı oluyorlar. Onlarla beraber kendimi çok iyi hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Furkan, şunları kaydetti:



"Emrullah ağabey de tecrübeli bir büyüğüm. Takımda ikimiz de pasör olarak görev alıyoruz. Dolayısıyla paylaşacak çok şeyimiz oluyor. Ondan yeni bir şey öğrendiğim zaman kendime katıyor, onu daha da yükseltiyorum. Emrullah ağabey ile iletişimimiz çok iyi. Onunla aynı takımda oynamak gurur verici. Takıma geldiğim zaman Emrullah ağabeyi maçlarda sürekli izledim, onu örnek aldım. Ondan öğrendiklerimi uygulamaya çalışıyorum. Onun gibi tecrübeli isimlerle bir arada olmak gurur verici."