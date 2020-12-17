Pakistan'ın Peşaver şehitleri Ankara'da düzenlenen törenle anıldı

2014 yılında Pakistan'ın Peşaver kentindeki Ordu Devlet Okulu'na düzenlenen acımasız terör saldırısında şehit edilen okul çocukları ve görevlileri anmak için Ankara'da özel bir tören düzenlendi. Törene katılan Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, Pakistan'ın yanında olan dünyadaki ilk halkın Türkler oldukları için teşekkür etti.

Keçiören'de düzenlenen törene Büyükelçi Qazi'nin yanında Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Metin Akdemir ve Pakistan Büyükelçiliği memurları katıldı. Büyükelçi Syrus Qazi 16 Aralık 2014'teki trajik vakada, APS Peşaver'de 133 masum çocuk ve 17 okul görevlisinin zalimce katledildiğini söyledi. Qazi, "Bu katliam her bir Pakistanlıyı şok eden ve derin üzüntüye sokan tarihimizdeki en trajik olaylardan birisidir" dedi.

BÜYÜKELÇİ'DEN TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR

Qazi, Türklere Pakistan halkına hemen yardım eden ve kendileriyle güçlü dayanışma gösteren dünyadaki ilk halk oldukları için teşekkür etti ve ekledi: "Keçiören Belediyesinin her bir şehit için bir ağaç dikmek bakımından yaptığı güzel jest, acılı aileler ve Pakistan milleti için bir güç kaynağı olmuştur ve bu onların hatırasını Türkiye'de sonsuza kadar yaşatacaktır"

"TÜRK HALKI PAKİSTANLI KARDEŞLERİYLE YAN YANA DURMAYA DEVAM EDECEK"

Keçiören Belediye Başkan yardımcısı Metin Akdemir ise, bir yandan Türk halkının Pakistan halkıyla olan güçlü dayanışmasını yeniden teyit ederken, diğer yandan bu terör saldırısını lanetledi.Hiçbir şeyin böylesine zalim ve insanlık dışı bir hareketi haklı çıkaramayacağını belirten Akdemir, "Türk halkı Pakistanlı kardeşleriyle yan yana durmaya devam edecek" dedi.

HER BİR ŞEHİT İÇİN KEÇİÖREN'DE AĞAÇ DİKİLMİŞTİ

Hain APS Peşaver saldırısı 14 Aralık 2014'te gerçekleştiğinde, Türk halkı ve liderleri Pakistan'a hemen destek eli uzatmışlardı.Türkiye bu olay üzerine bir günlük yas ilan etmişti.Dahası, bir dayanışma gösterisi olarak, Keçiören Belediyesi ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gençlik Kolu üyeleri, Keçiören'deki AK Parti Hatıra Ormanı'nda her şehit için birer ağaç dikmişlerdi.