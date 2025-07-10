ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 2014'te 27 aylık bir bebek vücut sıcaklığı kaç santigrat dereceye düştükten sonra kurtarılmış ve bu olay Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

2014'TE 27 AYLIK BİR BEBEK VÜCUT SICAKLIĞI KAÇ SANTİGRAT DERECEYE DÜŞTÜKTEN SONRA KURTARILMIŞ VE BU OLAY GUİNNESS DÜNYA REKORLARINA GİRMİŞTİR?

A: 1,8

B: 11,8

C: 21,8

D: 31,8

Cevap : B

YARIŞMACI İBRAHİM TUĞSUZ HAKKINDA

İbrahim Tuğsuz 27 yaşında, Muğla'da doğmuş ve Antalya'da yaşıyor. Lise mezunu olan ve lisans eğitimine ara veren İbrahim Bey'in yarışmadaki hedefi 1.000.000 TL kazanmak.