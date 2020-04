2012 yılında ölen ünlü sanatçı Whitney Houston'ın hayatını konu alacak filmin senaristi belli oldu "Bohemian Rhapsody" and "The Two Popes" filmlerinin Oscar'a aday gösterilen senaristinin, dünyaca ünlü sanatçı Whitney Houston'ın hayatını konu edinen film için çalışmalara başladığı bildirildi.

"Bohemian Rhapsody" and "The Two Popes" filmlerinin Oscar'a aday gösterilen senaristinin, 2012 yılında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Whitney Houston'ın hayatını konu edinen film için çalışmalara başladığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) medyasında yer alan haberlere göre, ABD'li şarkıcı Houston'ın biyografik filminin senaryosunu yazacak isim, Oscar adayı senarist Anthony McCarten oldu. McCarten ayrıca filmin ortak yapımcılığını da üstlendi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com