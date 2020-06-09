2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
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2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı

Amerikan CBS kanalının muhabiri Lara Logan, 2011 yılında Arap Baharı diye bilinen Mısır'daki toplumsal olayları takip ederken Kahire'de uğradığı toplu cinsel istismarı anlattı.

09.06.2020 16:58 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:19

2011 yılında Hüsnü Mübarek'in devlet başkanlığını bırakmasıyla sonuçlanan olayları takip etmek için Mısır'a giden CBS muhabiri Lara Logan, bu ülkede ABD yanlıları olduğunı düşündüğü göstericilerin içindeyken uğradığı toplu cinsel istismarla ilgili konuştu.

"ELLERİ İLE DOKUNDUKLARINI HİSSETTİM"

Logan, şunları söyledi: "Arap Baharı gösterileri sırasında ABD yanlısı olduğunu sandığım göstericilerin arasındayken birilerinin elleri ile bacak arama dokunduğunu hissettim. Ben, tercümanım, korumam orada kaçarken göstericiler de bizimle birlikte koşuyordu ama ben onların beni taciz eden insanlar olduğunu fark edemedim.

2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı

"HADİ ELBİSELERİNİ YIRTALIM' DİYE BAĞIRDILAR"

Koşarken tercümanım ve korumamı kaybettim. Bu sırada bir gösterici "Hadi elbiselerini yırtalım" diye bağırdı. Daha sonra beni yakalayıp elbisemi yırttıktan sonra bayrak sopalarıyla cinsel istismarda bulundular. Hatta kendi içlerinde bana cinsel istismarda bulunmak için kavga ettiler.

"KOL VE BACAKLARIMI KOPARACAKLARINI SANDIM"

O esnada saçlarımı çektiler, aşırı şiddet uyguladılar. Hatta bir ara kol ve bacaklarımı koparacaklarını düşündüm. Baskıdan dolayı da göğsümde büyük bir acı hissettim ve öleceğim sandım."

2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı

YARI ÇIPLAK BİR KENARA BIRAKILDI

Lara Logan, yaşadığı kötü olaylardan sonra yarı çıplak bir şekilde kendisine cinsel istismarda bulunanların olduğu noktadan uzağa bırakıldı. Etraftaki insanların attığı kıyafetleri giyen Logan'ı askerler bulunduğu noktadan kurtardı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Amerika'ya götürülen gazeteci kendi ülkesinde 4 gün daha tedavi gördü.

Öte yandan olaydan sonra dönemin ABD Başkanı Barack Obama da Lara Logan'ı arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı

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