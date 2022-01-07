(2007'de Jeremy Harper yaklaşık ne kadar sürede...) Kim Milyoner Olmak İster 7 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! 2007'de Jeremy Harper yaklaşık ne kadar sürede 1'den 1 milyona kadar sesli olarak saymış, bunu canlı olarak yayımlamış ve saymayı bitirene kadar da evinden çıkmamıştır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 7 OCAK CUMA 100 BİN LİRALIK SORUSU

2007'de Jeremy Harper yaklaşık ne kadar sürede 1'den 1 milyona kadar sesli olarak saymış, bunu canlı olarak yayımlamış ve saymayı bitirene kadar da evinden çıkmamıştır?

A-) 3 saat

B-) 3 gün

C-) 3 hafta

D-) 3 ay

Doğru Cevap : D şıkkı "3 ay"