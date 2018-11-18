2002 Türkiye Güzeli Azra Akın, İlk Bebeğini Kucağına Aldı

Azra Akın, Atakan Koru çiftinin bebekleri dünyaya geldi. 2002 Türkiye Güzeli ve 2002 Miss Universe Kainat Güzeli seçilen Azra Akın, dün İstanbul'da özel bir hastanede normal doğumla bebeğine kavuştu.

ANNE VE BEBEĞİN DURUMU İYİ

Annenin ve erkek olduğu öğrenilen bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

TRAKYA DÜĞÜNÜYLE EVLENMİŞTİ

Azra Akın, geçtiğimiz yıl Trakya'nın ünlü toprak ağalarından Ahmet Koru'nun oğlu Atakan Koru ile Trakya'ya özgü kır düğününde dünya evine girdi. 2002 Dünya Güzeli Azra Akın, 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Atakan Koru ile 24 Ağustos'ta Tekirdağ'da kıyılan nikahın ardından Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy'de Trakya'ya özgü kır düğünü ile evlenmişti.

EN ÇOK MERAK EDİLEN İKİNCİ BEBEK SEÇİLDİ

'KizlarSoruyor' tarafından hazırlanan "Anne baba olmaya hazırlanan ünlü çiftlerden hangisinin bebeği en çok merakla bekleniyor?" anketinin sonuçlarında Azra Akın ve Atakan Koru çiftinin bebekleri yüzde 22 oy oranıyla ikinci bebek seçilmişti.