20 Yıllık Bağımlılıktan 40 Günlük Tedaviyle Kurtuldu

ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te 20 yıl uyuşturucu kullanan F.Ö, Gaziantep Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinde (AMATEM) gördüğü 40 günlük tedavinin ardından yeniden hayata tutundu.

Arkadaş ortamında "bir kereden bir şey olmaz" diyerek kullanmaya başladığı uyuşturucunun pençesine düşen ve 20 yıl boyunca bağımlı olan 38 yaşındaki F.Ö, bu süreçte ailesinde ve çalıştığı iş yerlerinde birçok sorun yaşadı.

Bu problemlerden ve uyuşturucan kurtulmak isteyen F.Ö, bir yakınının tavsiyesi üzerine başvurduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (GASMEK) uyuşturucu bağımlılarına danışmanlık yapan Aslıhan Taşdelen Sengir ile tanıştı.

Sengir ile 3 ay görüştükten sonra tedavi olmaya ikna olan F.Ö, AMATEM'e başvurdu. F.Ö, 18 günlük ilaç tedavisinin ardından merkezde 22 gün yatarak tedavi görerek bağımlılıktan kurtuldu.

6 aydır uyuşturucu kullanmayan ve tedavisinin ardından bir fabrikada iş bulan F.Ö, yeni ve sağlıklı bir hayata başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

F.Ö, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuşturucu kullanmaya başladıktan sonra vücudun sürekli daha fazlasını istediğini belirterek, şunları belirtti:

"Esrardan sonra eroin istiyorsun. Hep üstünü istiyorsun. Maddeyi bulamadığın zaman krize giriyorsun. Evinde, işinde huzursuzluk oluyor, tartışıyorsun, kavga ediyorsun. Maddeyi kullandığın zaman ise işten soğuyorsun, çalışmak istemiyorsun, ustayla tartışıyorsun, iş arkadaşınla tartışıyorsun. Sonra işsiz kalıyorsun, yine maddenin peşinden koşturuyorsun. Madde insanı değiştiriyor, şekilden şekile sokuyor."

"Çok farklı bir insan oldum"

Uyuşturucuyu bıraktığı için mutlu olduğunu dile getiren F.Ö, şöyle devam etti:

"Kullanmayı zihinde bitireceksiniz. Beyinde bitirirsen biter, yoksa hastaneye de yatsan, ilaç da alsan boş. Belli bir zamandan sonra vücut yine istiyor. Hastaneden çıktığımda yine vücudum istedi ama ben zihninde bitirdiğim için içmedim. Allah'a çok şükür bıraktım, çok farklı bir insan oldum, hayatım çok değişti, evime huzur geldi. Çocuğumla huzurlu vakit geçirmeye başladım. Farklı arkadaşlar edindim."

Aslıhan Taşdelen Sengir de bağımlılara herkesin hata yapabileceğini ancak istenirse bunun düzeltilebileceğini anlattıklarını ve olumlu sonuçlar aldıklarını kaydetti.

Sengir, F.Ö'nün de uyuşturucuyu bırakmaya karar verdikten sonra kısa bir tedavinin ardından artık uyuşturucu kullanmadığını sözlerine ekledi.