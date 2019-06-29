20 Yıl Önce Üretilen Dünyanın İlk Kameralı Telefonu

Öncelikle ilk kameralı telefonu kimin piyasaya sürdüğü ile ilgili bir karışıklık söz konusu. Wikipedia'ya göre ilk kameralı telefon Samsung'un SCH-V200 modeli telefonuyken, aynı makalenin devamında dünyanın ilk gerçek kameralı telefonunun Sharp'ın J-SH04 modeli olabileceğini söyleniyor. Ancak Japon şirket, kamera donanımlı telefonunu Samsung'un SCH-V200'den birkaç ay sonra piyasa sürdü. Tüm bu bilgilerle beraber, biraz daha araştırmaya devam ettiğimizde ise bu bahsettiğimiz iki modelden bile daha önce çıkmış bir kameralı telefona rastlıyoruz.

İlk gerçek kameralı cep telefonu aslında bir başka Japon telefon üreticisi olan Kyocera tarafından üretildi. Dünyanın ilk kameralı cep telefonu VP-210 Visual Phone'du. Japonya'da 1999 gibi erken bir yılda yukarda bahsedilen iki modelden daha önce piyasaya sürüldü. İlk kameralı telefon olmasının yanı sıra daha da ilginç olanı, bugünün özçekim kameralarına benzeyen bir ön kamerası olmasıydı. Kyocera VP-210, 110.000 piksel kamera ile 2 inç renkli TFT ekrana sahip. Bu piksel sayısı kafanızı karıştırmasın, aslında sadece 0,11 MP olan küçük bir kamera sensörü. Telefonun fiyatı ise 1999 yılında (şaşırtıcı olmayan şekilde) 335 dolar civarındaydı.

Şimdi, Wikipedia'nın ilk kameralı cep telefonları olduğunu iddia ettiği diğer iki modele bakalım. Samsung SCH-V200 resmi olarak Haziran 2000'de piyasaya sürüldü. Diğer taraftan ise Sharp'ın J-SH04 modeli birkaç ay sonra Kasım 2000'de duyuruldu. Her ikisinde de kamera vardı ve görüntü yakalayabiliyorlardı, ancak iki model arasında temel bir fark vardı. Samsung SCH-V200 temelde arkada kamera modülü bulunan bir telefondu. 0.35 MP kamera vardı ve telefon 20 fotoğraf çekebiliyordu. Bu çekilen fotoğrafları paylaşmak için ise bilgisayarınıza bağlanmanız gerekiyor.

Öte yandan Wikipedia, Sharp'ın J-SH04 modelini ilk gerçek kameralı cep telefonu olarak nitelendiriyor çünkü J-SH04 modelinde telefona entegre bir kamera sistemi var. Sharp J-SH04'ün kamerası tam olarak entegre olduğundan, telefondan çekilen fotoğraflarınızı yine telefondan paylaşabiliyorsunuz. Sharp her ne kadar entegre kamera sistemiyle Samsung'dan daha iyi olsa da kamera kalitesi olarak Samsung'dan geride kalıyordu. Sharp'da Kyoreca gibi 0.11 MP bir kamera kullanmıştı.

Her şey temelde 0.11 MP kamerayla başladı. Bugün akıllı telefonlarda 48 MP hatta 64 MP kamera sensörleri konuşuluyor. Megapiksel sayısı önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Gelecekte 192 MP kameralı cep telefonları görürseniz şaşırmayın, sonuçta Qualcoom'un yüksek kalitedeki yonga setleri yüksek çözünürlüklü kamera modüllerini destekliyor.