20 yıllık kaptan pilottan çarpıcı tespit: Muhsin Yazıcıoğlu kazasına çok benziyor
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20 yıllık kaptan pilottan çarpıcı tespit: Muhsin Yazıcıoğlu kazasına çok benziyor

05.03.2021 09:16 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:30

TSK'da helikopter pilotluğu yapan ve halen kaza kırım heyetlerinde görev üstlenen Kaptan Pilot Eyüp Turşucu, Tatvan'daki 11 askerimizin şehit düştüğü kazayı değerlendirdi. Olayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldüğü kazayla benzerliği olduğunu savunan Turşucu, "İlk bilgiler çok benzer kazalar olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Dün Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Cougar tipi askeri helikopter düştü. Kazada; 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Kazanın ardından uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerinde hem helikopter daha sonra uçak pilotu ve öğretmen pilot olarak görev yaptıktan sonra sivil havayollarında da kaptan pilotluk tecrübesine sahip Eyüp Turşucu, elim kazayı değerlendirdi.

"ORYANTASYON BOZUKLUĞUNDAN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR"

Sözcü'nün haberine göre; Türkiye'deki birçok kazanın araştırılmasında da görev üstlenen Turşucu bu aşamada eldeki bilgilerle şu değerlendirmelerin yapılabileceğini değerlendirdi: "Kazadan hemen sonra, hiçbir bilgi olmadan nasıl çok ileri yorumlar, çıkarımlar yapılıyor. Bu doğru değil. Ben Silahlı Kuvvetler'de pilot olarak yıllarca uçtum. Helikopter pilotluğu hocalığı yaptım. Yıllardır kaza kırım heyetlerinde görev yapıyorum. Bu kadar rahat konuşamıyorum. Teknik bir sorun akla gelebilir ama teknik bir sorun yoksa oryantasyon bozukluğu dediğimiz olaydan kaynaklanmış olabilir. Yer beyaz yer, sistesin, dolayısıyla yaklaştığın yeri fark edemezsin. Bir anda çarpabilirsin.

20 yıllık kaptan pilottan çarpıcı tespit: Muhsin Yazıcıoğlu kazasına çok benziyor

"SABIKALI HELİKOPTER DEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Sabıkalı helikopter demek mümkün değil. 3 günlük bir helikopter değil. 30-40 senedir kullanılan kendini ispat etmiş helikopterler… Birçok şartlarda kullanılabilen oldukça güçlü helikopterler. İki helikopter düştü diye bunu söyleyemeyiz. Hani patır patır dökülür o zaman söylenebilir. Ben kendim de helikopter pilotuyum. Ben bu firmanın ürettiği helikopterlerle 8 yıl uçtum.

"MUHSİN YAZICIOĞLU KAZASIYLA ÇOK BENZER"

Muhsin Yazıcıoğlu kazasıyla çok benzer görünüyor. O helikopterdeki tek pilotla çok uzun süre uçmuştum. Burada iki pilot mutlaka vardır. İlk bilgiler çok benzer kazalar olduğunu gösteriyor. Çünkü farkına varamazsın. Vuruyorum diyene kadar çarparsın. Aynı şeyler. Karların içinde, sisin içine girince… Bulutlar çok alçak ve dolayısıyla yere çok yakın uçuyor. buluta girip girmediğini bile fark edemiyorsun. Çünkü zemin kar ve bembeyaz. Nerede olduğunun farkına varamıyor. Orada da yaralılar vardı… Bakın burada da yaralılar var. Öyle çok süratli olmadığını gösteriyor. Bu şartlarda çarpmamak için inanılmaz derecede düşük süratle uçuyorlar. Yani adım adım gidiyordur. Ama farkına varmadığı için kendini bir anda takıveriyor yere… Bu nedenle içinde şanslı olanlar kurtulabiliyor. Bunda biraz da sürat yüksek olabilir."

MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA

Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter, 25 Mart 2009 tarihinde Çağlayancerit mitinginin ardından Yozgat'ta yapacağı mitinge giderken Keş Dağı'na düşmüştü. Bölgede yapılan arama çalışmaları sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin cansız bedeni, Keş Dağı Kurudere Kanlıçukur mevkisinde bulunmuştu. Yazıcıoğlu, 31 Mart 2009'da Ankara'da son yolculuğuna uğurlanmıştı. Yazıcıoğlu'nun naaşı, vasiyeti üzerine Taceddin Dergahı'na defnedilmişti.

20 yıllık kaptan pilottan çarpıcı tespit: Muhsin Yazıcıoğlu kazasına çok benziyor

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