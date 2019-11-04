20 yıl içinde Almanya nüfusunun 3'te biri göçmen veya göçmen kökenli olacak

04.11.2019 14:57

Uzmanlara göre 2040 yılına kadar Almanya nüfusunun yaklaşık yüzde 35'i göçmen veya göçmen kökenlilerden oluşacak.



Aman Die Welt gazetesine konuşan İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB) yöneticisi Herbert Brücker, 20 yıla kadar Almanya'nın büyük kentlerinde nüfusun yüzde 70'inin göçmen kökenli olacağını ifade etti. Brucker, "Şu anda, Alman halkının yaklaşık dörtte birinin göçmen geçmişi var. 20 yılda en bu oran yüzde yüzde 35 veya 40'tan fazla olabilir" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle